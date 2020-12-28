Фрилансеры: программисты 1C

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Учет и отчетность — базовые составляющие любой эффективной и прибыльной компании. Именно для этой цели была разработана программа «1С-Предприятие», для обслуживания которой потребуются услуги программиста, которого можно нанять на бирже Веблансер. Содержать такого специалиста в штате довольно накладно, гораздо более выгодным вариантом будет обслуживание баз данных 1С программистом-фрилансером в удаленном режиме. Обширный каталог исполнителей на портале Weblancer.net позволит найти опытного специалиста с подходящей стоимостью услуг. Все сделки на бирже фриланса прозрачны и абсолютно безопасны.

Частые вопросы о программистах 1C

Как найти работу по 1С-программированию?

Заказы на фриланс для программистов 1C есть в категории 1С-программирование.

Как выбрать программиста 1C на фрилансе?
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Коля П.
Коля П. 
38 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$10 / час
от $10
1
10 баллов

любые конфигурации и интеграции( с 1с77 по двойному тарифу)

  • Клиент-банк для ЖКХ
  • выгрузка в мегамаркет
  • Обмен с Shopify
  • загрузить из тхт
  • Загрузка из эксель пту рту
Дмитрий К.
36 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$15 / час
2

Работаю с различными конфигурациями на платформах 8.2 - 8.3.

  • Выполнял заказы по следующим направлениям:
Денис В.
Денис В. 
39 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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от $20
3

12-летний стаж 1с-программистом. Доработка отчетов, документов, разработка внешних печатных форм для разных конфигураций.

Александр М.
42 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$20 / час
от $20
4
  • Рекомендации от клиентов
Руслан Ш.
44 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$10 / час
от $5
5

1С 7.7 8

  • Отчет услуги 1с 7.7
  • Создать диаграмму Ганта на осн. шахматки в Excel
  • 1С 7.7 авт. выгрузка номенклатуры на FTP-сервер
  • 1С 7.7 1-ТТН для нефтепродуктов
  • Обработка для печати бланка Укрпочта Ф. 117 + Ф. 1
Андрей А.
36 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 4 месяца назад
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$12 / час
6

Внедрение продукта "Простая торговля": обмен с сайтом, продажи в мессенджерах, онлайн каталоги, онлайн прайс, выгрузка/загрузка данных и прочее.

  • Общая информация
  • Продукт "Простая торговля"
  • Преимущества продукта
  • Модули продукта
Андрей Т.
37 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 4 месяца назад
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от $30
7
Сергей Н.
Сергей Н. 
45 лет, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 7 месяцев назад
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$20 / час
8

Программист 1С

  • Контроль количества сеансов пользователей
  • Сокращение журнала регистрации
  • Механизм Прогресса
  • Библиотека функций для решения проблем с HTML в 1С
  • Механизм печати в Word
java
Сергей Н.
39 лет, Казахстан
12 лет в сервисе
Был онлайн 11 месяцев назад
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$8 / час
от $30
9

Гибкий подход. при большом обьеме работ стоимость за часы может быть снижена.

Ярослав К.
Ярослав К. 
31 год, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$15 / час
10

Час работы

  • Создание печатных форм согласно макета
  • Бонусная программа для продавца УТ3.1
Алексей С.
42 года, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$17 / час
от $17
11

Сопровождение типовых конфигураций и их доработка. Разработка решений с нуля. 1С7.7, 8.1, 8.2, 8.3

sql
Виктор К.
Виктор К. 
55 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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от $10
12

1С-программирование

Руслан Г.
41 год, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$10 / час
от $50
13

Разработка проектов 1С 8.2/8.3 любой сложности, доработки типовых конфигураций, разработка отчетов СКД, обмены данными, интеграция 1С

  • CRM для работы с клиентами (СМС, E-mail, Phone)
  • Автоматизация сервисного центра на базе УТП
  • Конфигурация с "0" для строительного кооператива
Назар Б.
39 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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от $20
14
  • Выгрузка баланса и финансовых результатов в XML
  • Сертификаты
  • Акт сверки + налоговые документы(Бухгалтерия и УТП
Артем Г.
41 год, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
15

начинающий программист 1С

Иванов Алексей
46 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
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$1 / час
от $1
16

ios\android

Константин Ищук
44 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
17

1c8

Ефа Г.
Ефа Г. 
23 года, Украина
3 месяца в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$1 / час
от $1
18
Максим К.
Максим К. 
26 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 9 месяцев назад
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$1 / час
от $5
19

Делаю ботов на Python Telebot(Скидаю только скрипт) (Сложность: Легкая-Середняя) (Делаю без базы данных)

Юрий Мисан
39 лет, Украина
17 лет в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $10
20

Доработка конфигураций

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