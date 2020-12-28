Учет и отчетность — базовые составляющие любой эффективной и прибыльной компании. Именно для этой цели была разработана программа «1С-Предприятие», для обслуживания которой потребуются услуги программиста, которого можно нанять на бирже Веблансер. Содержать такого специалиста в штате довольно накладно, гораздо более выгодным вариантом будет обслуживание баз данных 1С программистом-фрилансером в удаленном режиме. Обширный каталог исполнителей на портале Weblancer.net позволит найти опытного специалиста с подходящей стоимостью услуг. Все сделки на бирже фриланса прозрачны и абсолютно безопасны.