Фрилансеры: программисты 1C
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Учет и отчетность — базовые составляющие любой эффективной и прибыльной компании. Именно для этой цели была разработана программа «1С-Предприятие», для обслуживания которой потребуются услуги программиста, которого можно нанять на бирже Веблансер. Содержать такого специалиста в штате довольно накладно, гораздо более выгодным вариантом будет обслуживание баз данных 1С программистом-фрилансером в удаленном режиме. Обширный каталог исполнителей на портале Weblancer.net позволит найти опытного специалиста с подходящей стоимостью услуг. Все сделки на бирже фриланса прозрачны и абсолютно безопасны.
Частые вопросы о программистах 1C
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любые конфигурации и интеграции( с 1с77 по двойному тарифу)
Работаю с различными конфигурациями на платформах 8.2 - 8.3.
12-летний стаж 1с-программистом. Доработка отчетов, документов, разработка внешних печатных форм для разных конфигураций.
1С 7.7 8
Внедрение продукта "Простая торговля": обмен с сайтом, продажи в мессенджерах, онлайн каталоги, онлайн прайс, выгрузка/загрузка данных и прочее.
Программист 1С
Гибкий подход. при большом обьеме работ стоимость за часы может быть снижена.
Час работы
Сопровождение типовых конфигураций и их доработка. Разработка решений с нуля. 1С7.7, 8.1, 8.2, 8.3
1С-программирование
Разработка проектов 1С 8.2/8.3 любой сложности, доработки типовых конфигураций, разработка отчетов СКД, обмены данными, интеграция 1С
начинающий программист 1С
ios\android
1c8
Делаю ботов на Python Telebot(Скидаю только скрипт) (Сложность: Легкая-Середняя) (Делаю без базы данных)
Доработка конфигураций