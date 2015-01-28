CRM для работы с клиентами (СМС, E-mail, Phone)
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9 лет назад
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Разработана и успешно внедрена CRM которая позволяет работать с клиентами, проводить обзвоны, информировать клиентов через СМС ( пакетная рассылка ), реализован почтовый клиент ( пакетная рассылка). Подсистема реализована в толстом и тонком клиенте, в зависимости от интерфейса конфигурации, в которую она интегрируется.