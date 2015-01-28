CRM для работы с клиентами (СМС, E-mail, Phone)

Добавлена
9 лет назад
616 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработана и успешно внедрена CRM которая позволяет работать с клиентами, проводить обзвоны, информировать клиентов через СМС  ( пакетная рассылка ), реализован почтовый клиент ( пакетная рассылка). Подсистема реализована в толстом и тонком клиенте, в зависимости от интерфейса конфигурации, в которую она интегрируется.