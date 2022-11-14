Каждый собственник веб-ресурса стремится к тому, чтобы он привлекал больше трафика. И профессионально решить эту задачу может специалист по SEO продвижению. Сегодня профессионалы из этой сферы невероятно востребованы на рынке труда. А найти их всегда можно среди фрилансеров. И для этого вам достаточно зарегистрироваться на бирже Weblancer в качестве заказчика.

В каталоге специалистов Weblancer СЕО-фрилансеры занимают приличное число. Среди них много исполнителей из Украины, России и других государств. Сотрудничать с любым из них очень удобно, благодаря нашему сервису, где вы сможете быстро найти подходящего подрядчика и оформить с ним сотрудничество.

SEO-специалист фрилансер: навыки, обязанности

СЕО-оптимизатор помогает продвигать сайт в поисковых системах, тем самым способствуя увеличению потока пользователей на веб-ресурс. Если говорить более подробно о задачах, которые он решает, то к ним относятся:

проведение аудита сайта на выявление причин плохой видимости ресурса в Сети;

анализирование онлайн-проектов конкурентов;

разработка стратегии продвижения и оценка ее бюджета;

осуществление работ по внутренней оптимизации;

создание качественного ссылочного профиля;

подготовка отчетов о результатах работы.

Занимаясь СЕО продвижением фрилансер непременно должен быть в курсе всех изменений алгоритмов поисковых систем, чтобы своевременно менять принципы работы в соответствии с новыми требованиями. Только так можно претендовать на успешное ведение проектов и уважение работодателей.

Что касается навыков, которыми должен обладать SEO фрилансер, то к ним относятся:

глубокие знания работы популярных поисковых систем;

понимание принципов интернет-маркетинга;

умение создавать полезный контент;

базовые навыки программирования.

Однако, для настоящего профессионала это лишь стартовый перечень умений. Для эффективной и качественной работы требуется гораздо больше знаний в сфере продвижения.

СЕО специалист фрилансер: как выбрать?

Если ваш веб-ресурс нуждается в продвижении, мы поможем найти SEO-специалиста самой высокой квалификации. На нашем сервисе зарегистрировано приличное количество фрилансеров, имеющих соответствующую специализацию. Познакомиться с полным списком легко в каталоге сеошников. Вначале перечня находятся исполнители с наивысшим рейтингом, который насчитывается исходя из показателей работы в рамках биржи. Начать сотрудничество с любым из них вы можете, просто нажав кнопку "Нанять".

Если вас у вас ограничен бюджет, вы всегда можете рассмотреть кандидатов с более низкими прайсом на услуги. Выбрать среди них легко, познакомившись с их профилем на сайте. Там вам будет доступна информация в виде резюме, а также портфолио специалиста. Если он на фрилансе давно, то наверняка у него даже есть отзывы о работе от других заказчиков. Прочитав их, вы сможете оценить уровень мастерства кандидата, и завершить поиск быстро и результативно.

В любом случае, если вам необходимо СЕО-продвижение сайтов, фрилансер - это лучший вариант, который только можно придумать. Его услуги обходятся значительно дешевле, чем найм штатного сотрудника. Да, и трудится он гораздо оперативнее и качественнее, ведь заинтересован в сохранении положительной репутации среди удаленных работодателей.

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