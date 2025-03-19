NikitaPiknik

Микита NikitaPiknik

 
28 лет
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Vector | Graphic designer | Illustrator | 2D CG Artist

📗Я професійний 2D художник з великим досвідом роботи в різних проектах, і мене цікавлять складні та захоплюючі проекти. Я працюю в різних стилях і люблю нові виклики. 

📗Якщо я подав вам заявку на роботу, це означає, що я дуже зацікавлений у вашому проекті і я впевнений, що зможу виконати ваше завдання. Я виконую всі завдання вчасно та докладаю максимум зусиль незалежно від проекту, щоб мої клієнти були задоволені кінцевим продуктом. 

🍏Дякую, що прочитали це. Я готовий працювати над цікавими проектами в будь-який час. 

📺Я використовую наступні програми: 

✔️Adobe Photoshop 

✔️Adobe Illustrator 

✔️Sai 

✔️SketchUp 

✔️Blender 

🇺🇦

#23Редактирование изображений
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#763
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-20
Иллюстрации и Рисунки
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $5от 2 дней
#17