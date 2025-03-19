Vector | Graphic designer | Illustrator | 2D CG Artist

📗Я професійний 2D художник з великим досвідом роботи в різних проектах, і мене цікавлять складні та захоплюючі проекти. Я працюю в різних стилях і люблю нові виклики.

📗Якщо я подав вам заявку на роботу, це означає, що я дуже зацікавлений у вашому проекті і я впевнений, що зможу виконати ваше завдання. Я виконую всі завдання вчасно та докладаю максимум зусиль незалежно від проекту, щоб мої клієнти були задоволені кінцевим продуктом.

🍏Дякую, що прочитали це. Я готовий працювати над цікавими проектами в будь-який час.

📺Я використовую наступні програми:

✔️Adobe Photoshop

✔️Adobe Illustrator

✔️Sai

✔️SketchUp

✔️Blender

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