Vector | Graphic designer | Illustrator | 2D CG Artist
📗Я професійний 2D художник з великим досвідом роботи в різних проектах, і мене цікавлять складні та захоплюючі проекти. Я працюю в різних стилях і люблю нові виклики.
📗Якщо я подав вам заявку на роботу, це означає, що я дуже зацікавлений у вашому проекті і я впевнений, що зможу виконати ваше завдання. Я виконую всі завдання вчасно та докладаю максимум зусиль незалежно від проекту, щоб мої клієнти були задоволені кінцевим продуктом.
🍏Дякую, що прочитали це. Я готовий працювати над цікавими проектами в будь-який час.
📺Я використовую наступні програми:
✔️Adobe Photoshop
✔️Adobe Illustrator
✔️Sai
✔️SketchUp
✔️Blender
🇺🇦
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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ТОП-20— Иллюстрации и Рисунки
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Иллюстрации и Рисунки
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#17