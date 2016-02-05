Для многих вакансий сегодня можно подобрать кандидата в сети Интернет. Если для разработки ландшафтного плана или создания схемы местности требуется картограф, то подходящего специалиста по картам можно найти на портале Weblancer. Наша биржа готова предложить работодателям недорого услуги фрилансеров — картографов, которые занимаются разработкой карт удаленно. Они помогут с составлением ландшафтной документации, планированием и созданием дорожных и логистических схем, разработкой картографических материалов любой сложности. Такой формат сотрудничества окажется взаимовыгодным для обеих сторон.