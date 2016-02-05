Фрилансеры: картографы

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Для многих вакансий сегодня можно подобрать кандидата в сети Интернет. Если для разработки ландшафтного плана или создания схемы местности требуется картограф, то подходящего специалиста по картам можно найти на портале Weblancer. Наша биржа готова предложить работодателям недорого услуги фрилансеров — картографов, которые занимаются разработкой карт удаленно. Они помогут с составлением ландшафтной документации, планированием и созданием дорожных и логистических схем, разработкой картографических материалов любой сложности. Такой формат сотрудничества окажется взаимовыгодным для обеих сторон.

Частые вопросы о картографах

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Заказы на фриланс для картографов есть в категории Картография.

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Юрий Запорожцев
47 лет, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 4 часа назад
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$10 / час
от $10
1

AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, T-Flex, Visio, P-CAD, NX/Unigraphics, 3D

autocadsolidworks
Геворг Н.
Геворг Н. 
36 лет, Армения
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$20 / час
от $10
2

Архитектурна. 3D моделирование и визуализация. Дизайн экстерьера

сделать 3d модельautocadarchicadsketchup
Анна Колесник
45 лет, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 1 час назад
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от $25
3

Быстро, качественно, с учетом всех Ваших пожеланий

  • Стилизованная карта Пхукета
  • Стилизованная карта Пхукета
  • Стилизованная карта Пхукета
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  • Стилизованная карта Пхукета
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Анастасия В.
Анастасия В. 
38 лет, Украина
7 лет в сервисе
Была онлайн 19 часов назад
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4

С радостью разработаю для Вас дизайн карты.

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Олег-юлия Ч.
42 года, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $1
5

1

Людмила К.
50 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
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$1 / час
от $1
6

***

Константин Г.
34 года, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$1 / час
от $1
7

1

Валерий Миросенко
38 лет, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$1 / час
от $10
8

Цена зависит от сложности и сроков сдачи

  • Масштаб 1:2000 (село)
  • Масштаб 1:2000 (город)
Яна Л.
Яна Л. 
35 лет, Польша
4 года в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $10
9

Оцифровка топографических карт AutoCad.

Луиза Новмурзаева
23 года, Казахстан
3 года в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$1 / час
от $20
10
Наталья И.
Наталья И. 
33 года, Беларусь
2 недели в сервисе
Была онлайн 2 недели назад
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$2 / час
от $2
11

Выполнение заказа в срок 1-3

Ирина М.
35 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 8 лет назад
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$2 / час
от $10
12

Быстро и качественно

Виктория Мороз
34 года, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$2 / час
от $10
13

Картография

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Андрей Смуклавский
29 лет, Беларусь
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$4 / час
14

Картография

Юлия Э.
Юлия Э. 
25 лет, Казахстан
2 месяца в сервисе
Была онлайн 2 месяца назад
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$5 / час
от $1
15
Александр К.
37 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$5 / час
от $5
16

Mapinfo, Arcgis, Digitals, Autocad...

Андрей В.
29 лет, Польша
1 год в сервисе
Был онлайн 14 часов назад
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$5 / час
от $5
17

Восстановление и отрисовка карт

Дмитрий У.
33 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$5 / час
от $10
18

Оформление планов, профилей, построениее ЦММ. AutoCAD Civil3D, Топоиатик - Robur

Андрей П.
34 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$5 / час
от $25
19

I am a land-surveyor. I can use AutoCad in my work.

autocad
Гость
Виталий
Россия
2 месяца в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$6 / час
от $5
20
  • Карта распределения чужеродных видов по ландшафтам Республики Коми
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