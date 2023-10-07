DJul94

Юлия DJul94

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер

О себе: Я опытный и талантливый копирайтер, специализирующийся на создании качественных текстов для различных целей. Мой стиль письма гибкий и адаптируется под нужды заказчика, будь то информационные статьи, рекламные тексты, продажи или контент для веб-сайтов.

Мои навыки включают:

  • Создание убедительных и продающих текстов.

  • Оптимизация контента для поисковых систем (SEO).

  • Исследование и анализ темы для качественного контента.

  • Соблюдение сроков и высокая профессиональная ответственность.

Моя цель - помочь вам достичь своих целей через качественный текстовый контент. Я всегда готова принять вызов любой сложности.

Картография
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#16
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#163
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
#3046