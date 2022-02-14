Сегодня трудно представить организацию, которая может нормально функционировать без такого специалиста, как системный администратор. Однако, не всегда уместно брать его в штат, особенно если компания не обладает большим компьютерным парком. В данном случае отличным вариантом станет сисадмин фрилансер.

Найти его проще, чем может показаться тем, кто сталкивается с таким опытом впервые. По крайне мере, на нашей бирже так точно. В каталоге специалистов по системному администрированию вы без особых трудностей найдете человека, который поможет вам в решении возникшей задачи. Достаточно просто стать пользователем Weblancer.

Системный администратор фрилансер: навыки, обязанности

Работодателям, конечно, достаточно сложно определить профессиональный уровень кандидатов на должность сисадмина, не являясь специалистами в IT-технологиях. Однако на бирже фриланса с этим трудностей не возникнет, ведь у вас будет возможность подробно познакомиться с его трудовым путем. В частности:

оценить его рейтинг на сервисе;

познакомиться с резюме;

почитать отзывы других работодателей;

оценить портфолио.

Также можно пообщаться с кандидатом посредством личных сообщений на сайте, чтобы окончательно удостовериться в правильности выбора.

Системный администратор фрилансер должен уметь:

устанавливать и настраивать популярные операционные системы;

восстанавливать данные;

подготавливать к работе программное обеспечение;

настраивать интернет-подключение;

разбираться в сборке и ремонте компьютерной техники.

При этом круг его обязанностей может зависеть от особенностей компании и ее IT-инфраструктуры.

Как найти сисадмина фрилансера?

В нашем каталоге удаленщиков по специализации системное администрирование достаточно профессионалов, готовых помочь решить любую проблему за приемлемую оплату. Выбор среди них будет зависеть от ваших требований и финансовых ожиданий. Причем поиск кандидатов не ограничивается страной Украина, а включает более 60 государств, где охотно трудятся удаленные подрядчики.

Вы можете начать сотрудничество с топовым фрилансером, если задача требует очень высокого профессионального исполнения. Или же довериться новичку, если требуется выполнить мелкое поручение, и нет смысла переплачивать.

В любом случае, результат работы вас не разочарует. Вы однозначно еще раз захотите обратиться к фрилансу для реализации следующего проекта. Удаленный труд сегодня еще не перевесил штатный, однако уже на пути к этому. И у вас есть возможность оценить его преимущества уже сейчас!