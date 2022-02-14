Фрилансеры: системные администраторы
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Сегодня трудно представить организацию, которая может нормально функционировать без такого специалиста, как системный администратор. Однако, не всегда уместно брать его в штат, особенно если компания не обладает большим компьютерным парком. В данном случае отличным вариантом станет сисадмин фрилансер.
Найти его проще, чем может показаться тем, кто сталкивается с таким опытом впервые. По крайне мере, на нашей бирже так точно. В каталоге специалистов по системному администрированию вы без особых трудностей найдете человека, который поможет вам в решении возникшей задачи. Достаточно просто стать пользователем Weblancer.
Системный администратор фрилансер: навыки, обязанности
Работодателям, конечно, достаточно сложно определить профессиональный уровень кандидатов на должность сисадмина, не являясь специалистами в IT-технологиях. Однако на бирже фриланса с этим трудностей не возникнет, ведь у вас будет возможность подробно познакомиться с его трудовым путем. В частности:
- оценить его рейтинг на сервисе;
- познакомиться с резюме;
- почитать отзывы других работодателей;
- оценить портфолио.
Также можно пообщаться с кандидатом посредством личных сообщений на сайте, чтобы окончательно удостовериться в правильности выбора.
Системный администратор фрилансер должен уметь:
- устанавливать и настраивать популярные операционные системы;
- восстанавливать данные;
- подготавливать к работе программное обеспечение;
- настраивать интернет-подключение;
- разбираться в сборке и ремонте компьютерной техники.
При этом круг его обязанностей может зависеть от особенностей компании и ее IT-инфраструктуры.
Как найти сисадмина фрилансера?
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Вы можете начать сотрудничество с топовым фрилансером, если задача требует очень высокого профессионального исполнения. Или же довериться новичку, если требуется выполнить мелкое поручение, и нет смысла переплачивать.
В любом случае, результат работы вас не разочарует. Вы однозначно еще раз захотите обратиться к фрилансу для реализации следующего проекта. Удаленный труд сегодня еще не перевесил штатный, однако уже на пути к этому. И у вас есть возможность оценить его преимущества уже сейчас!
Частые вопросы о системных администраторах
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