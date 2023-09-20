Технологическая компания : Уникальный Веб-Проект

Это был мой самый захватывающий проект, который я с удовольствием представлю вам. ??

Я получил запрос от веб-агентства на создание веб-сайта, и в процессе работы я вложил всю свою страсть и профессионализм. ?

Мы вдумчиво обсудили каждую деталь проекта и заключили договор через мое ИП (ФОП). ?

Ключевой особенностью проекта стала использованная мною анимация. Особенно хочу выделить анимацию с фоном движения курсора на главном экране, которая, по моему мнению, является лучшей из тех, что я когда-либо видел. ?

Я занимался разработкой логотипа, созданием страницы-заглушки и дизайном, а также интегрировал все это в систему управления контентом WordPress. Также, в качестве приятного бонуса, я добавил анимационный эффект "сварки" для их логотипа. ?

https://www.youtube.com/shorts/Q9GX-4S-qCQ?feature=share "

Результатом проекта я действительно горжусь, и я уверен, что вы также оцените уровень внимания к деталям и профессионализм, которые я вкладываю в каждую работу.

Если вы хотите, чтобы и ваш проект имел такой же захватывающий дизайн и лучшую анимацию, то я готов принять вызов и создать для вас веб-сайт, о котором вы всегда мечтали. Давайте сделаем вашу идею реальностью вместе!"