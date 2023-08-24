Сайт для компании по добыче камней
HTML-верстка
Добавлена43 просмотра
4 месяца назад
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В данном проекте была использована нестандартные выводы уникальных постов ?✨
Одной из главных моих задач было написание чистого кроссбраузерного HTML/CSS кода и интеграция с CMS WordPress для обеспечения оптимальной работы и совместимости с различными браузерами. ??
Кроме того, я предоставил бонусы: создание резервной копии проекта, видеоинструкцию по использованию интерфейса, а также месяц поддержки с моей стороны. ??️
Результат проекта оказался отличным. Такой подход позволяет мне достигать высококачественных результатов и поддерживать долгосрочные отношения с заказчиками. ??
Я готов рассмотреть аналогичные задачи и предоставить индивидуальный подход к вашему проекту. Давайте воплотим вашу идею вместе! ??