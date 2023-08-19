Фрилансеры: дизайнеры мобильных приложений

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Качественное программное обеспечение позволяет оптимизировать ведение бизнес-процессов. Создание и оформление приложений для мобильных устройств можно доверить специалистам - разработчиками и дизайнерам, работающим удаленно, — найти таких профессионалов поможет биржа фрилансеров Weblancer.net. Они выполнят проект любой сложности, ориентируясь на указания компании-заказчика. Удаленные разработчик и дизайнер создадут мобильное приложение, способное стать эффективным бизнес-инструментом. Услуги специалистов-фрилансеров отличаются доступной ценой и высоким качеством.

Частые вопросы о дизайнерах мобильных приложений

Как найти работу по дизайну мобильных приложений?

Заказы на фриланс для дизайнеров мобильных приложений есть в категории Дизайн мобильных приложений.

Как выбрать дизайнера мобильных приложений на фрилансе?
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Виталик Сытник
29 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 13 часов назад
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$20 / час
1
20 баллов

Дизайн сделанный на совесть

  • Дизайн приложения под Android «MaxVolume»
  • Приложение под iOS «Clearing»
  • Приложение под Android «IQ Cleaner»
Лучший фрилансер
— Лучший фрилансер ноября '23
Лучший фрилансер
— Лучший веб-дизайнер ноября '23
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дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницыдизайн лендинга+20
Юлія Муртазіна
29 лет, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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$5 / час
от $20
2
3 балла

UI/UX дизайн

  • Застосунок навігації в торгових центрах
  • Luxury Followers App Design
дизайн мобильного приложения
Андрей П.
Андрей П. 
40 лет, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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$7 / час
от $35
3
2 балла

Индивидуальный дизайн

  • В колхозе
Лучший фрилансер
— Лучший веб-дизайнер ноября '23
дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницыдизайн лендинга+11
Роман Е.
Роман Е. 
20 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
5 отзывов1 новый
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$10 / час
от $50
4
2 балла

Создам дизайн вашего приложения на любой формат телефонов

  • Дизайн мобильного приложения по крипотовалюте
дизайн сайтадизайн главной страницысделать дизайн сайта+4
Александр Г.
32 года, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 3 часа назад
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$15 / час
от $15
5

Интуитивный интерфейс - залог успеха!

Лучший фрилансер
— Лучший дизайнер баннеров ноября '23
дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницылоготип для сайта+17
Татьяна Никитенко
33 года, Украина
12 лет в сервисе
Была онлайн 1 час назад
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от $100
6

Дизайн приложений под iOs/Android

  • OpenBank Online Banking — iOS, Android, WEB, Logo
  • VPN — App & Icon Design
  • uNIGHTed — iOS App & Icon Design
  • iOS App AppKanku — App & Icon Design
  • IBEX — iOS App & Icon Design
дизайн сайтадизайн главной страницыдизайн лендинга+5
Екатерина Л.
26 лет, Литва
5 лет в сервисе
Была онлайн 4 дня назад
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$7 / час
от $40
7

Все этапы , от ТЗ до Дизайна

  • Weed land
  • Мобильное приложение для публикации отзывов
  • Мобильное приложение для продажи билетов лото
  • Мобильное приложение для брони в ресторане
  • Мобильное приложение для обучения собак
дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницыдизайн лендинга+3
Викентий Колбик
29 лет, Беларусь
10 лет в сервисе
Был онлайн 20 часов назад
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$15 / час
от $50
8

Сделаю качественным и удобный дизайн вашего приложения.

  • Дизайн мессенджера
  • Дизайн мобильного приложения «Спасатель Рядом»
  • Cozmobet
  • Дизайн мобильного приложения "Elitesochi"
  • BALLIN
дизайн сайтадизайн главной страницыдизайн лендинга+4
Алексей П.
45 лет, Финляндия
14 лет в сервисе
Был онлайн 15 минут назад
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$20 / час
от $100
9

Качественный дизайн мобильных приложений и адаптивных версий.

  • Pasta Italiana
  • СитиПицца
дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницылоготип для сайта+32
Евгений Г.
38 лет, Индонезия
14 лет в сервисе
Был онлайн 5 дней назад
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$30 / час
от $300
10

Профессиональная работа

  • ABWAy
  • Ненумеролог — соцсеть и рабочий инструмент
дизайн сайтаредизайн сайтадизайн лендингаразработка дизайна сайта+8
Серафима Л.
53 года, Украина
17 лет в сервисе
Была онлайн 3 недели назад
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$20 / час
от $100
11

Уникальный дизайн любого приложения. Очень красиво и удобно.

  • FitFan
  • Аквариум-Стиль
  • FIXICO
дизайн сайтасайт на wordpressверстка сайтаредизайн сайта+44
Анна В.
Анна В. 
39 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 19 часов назад
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$10 / час
от $50
12

Качественный UX/UI дизайн мобильных приложений Android, iOS для Ваших проектов!Viber/WhatsApp/Telegram +380685094368

  • Дизайн мобильного приложения гипермаркета Манна
  • Дизайн мобильного приложение ресторанов
  • Дизайн мобильного приложение для звонков
  • Дизайн мобильного приложения для автошколы
  • Дизайн мобильного приложения для BITNESS
дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницылоготип для сайта+20
Анна Колесник
45 лет, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 1 час назад
Заказать
$7 / час
от $75
13

Эргономичный дизайн

  • Демо приложения по кредитам для Google Play Market
  • Интерфейс управления тарифными планами
  • Внутренние приложения для перинатального центра
  • Интерфейс системы заказа такси
  • Интерфейс диспетчерской такси. Моб. и десктоп
дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницыбаннер для сайта+6
Алёна Ч.
Алёна Ч. 
26 лет, Украина
3 года в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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$10 / час
от $100
14

Дизайн приложений

дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницыдизайн лендинга+4
Валентина Тиханова
23 года, Беларусь
1 год в сервисе
Была онлайн 4 месяца назад
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$3 / час
15

Дизайн мобильного приложения от 5 до 10 страниц

  • Crypto Wallet mobile app
Богдан К.
26 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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$7 / час
от $7
16

Создание дизайна мобильных приложений

  • Дизайн приложения Mangas Viewer
дизайн сайтабаннер для сайтадизайн внутренних страниц+1
Борис С.
37 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$8 / час
от $50
17

Дизайны для сайтов, мобильных приложений. Банеры, фирменные стили.

приложение для iphone
Виталий Ж.
Виталий Ж. 
34 года, Украина
5 месяцев в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$12 / час
от $200
18
  • Приложение Радио
  • Дизайн Мессенджера
  • Дизайн приложения для скачивания видео
  • Приложение фитнесс
  • Дизайн для гемблинг игры
Денис К.
Денис К. 
34 года, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
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$15 / час
от $90
19

Дизайн сайтов

  • Дизайн мобильного приложения
сайт на wordpressверстка сайтаадаптивная верстка сайта+5
Иван О.
Иван О. 
35 лет, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$15 / час
от $200
20

Создание дизайна для мобильных приложений

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дизайн сайтаредизайн сайтасайт на joomlaадаптивная верстка сайта+11
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