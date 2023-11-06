Сервис для бронирования "BATUMI RACING CLUB"

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
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Сервис бронирования картингов в Грузии.

http://batumikarting.ge

Созданый многостраничный сайт на платформе CMS Wordpress на котором были созданы такие возможности:

  • Страница з новостями;

  • Запись на занятия;

  • Бронирования картингов на указаное время и дату;

  • Обьявление про продажу картингов и запчастей;

  • Таблица лидеров скорости;

  • Запись в школу водителя картинга.