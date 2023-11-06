Сервис для бронирования "BATUMI RACING CLUB"
Сайты «под ключ»
Добавлена4 просмотра
2 месяца назад
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Сервис бронирования картингов в Грузии.
Созданый многостраничный сайт на платформе CMS Wordpress на котором были созданы такие возможности:
Страница з новостями;
Запись на занятия;
Бронирования картингов на указаное время и дату;
Обьявление про продажу картингов и запчастей;
Таблица лидеров скорости;
Запись в школу водителя картинга.