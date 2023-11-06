Адаптивный сайт-визитка "FAIR PARTNER"
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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«FAIR PARTNER»
Разработка сайта-визитки для польской компании Fair Partner.
На сайте реализовано:
Страница визитка;
Страница записи на страховку автомобиля и здоровья;
Подача заявки на сотрудничество;
Динамическая смена языка с использовнием cookie;
Интеграции Google Analytics;
Интеграция Google Maps;
Настроеная работа с 1C Bitrix;