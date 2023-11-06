Адаптивный сайт-визитка "FAIR PARTNER"

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
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«FAIR PARTNER»

https://fairpartner.pl/

Разработка сайта-визитки для польской компании Fair Partner.

На сайте реализовано:

  • Страница визитка;

  • Страница записи на страховку автомобиля и здоровья;

  • Подача заявки на сотрудничество;

  • Динамическая смена языка с использовнием cookie;

  • Интеграции Google Analytics;

  • Интеграция Google Maps;

  • Настроеная работа с 1C Bitrix;