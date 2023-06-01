Фрилансеры: программисты прикладного ПО

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Разработка прикладного ПО (программного обеспечения) и прикладных программ в некоторых случаях является необходимой услугой. Несмотря на массовое засилье стандартизированного ПО, иногда его функционал недостаточен, а иногда избыточен. И тогда проще нанять программиста разработчика (фрилансер), который быстро и недорого выполнит требуемую работу. При этом разработка программного продукта не является второстепенной задачей. К процессу следует подходить со всей ответственностью, т.к. работоспособность ПО предопределит успешность развития вашего бизнеса.

Если вам необходим программист разработчик (фрилансер), вы можете пойти двумя путями. Первый — искать самостоятельно, но тогда вы потратите уйму времени, а конечный результат не обязательно будет положительным. И второй — обратиться к услугам сервиса Weblancer.

У нас уже зарегистрировались сотни специалистов. Многие из них предлагают написание программ на Java на заказ и иные услуги. Просмотрев примеры уже выполненных работ, оценив отзывы заказчиков, внимательно изучив все предложения, вы буквально за несколько часов сможете найти профессионального программиста. В результате разработка прикладного ПО (программного обеспечения) и прикладных программ не затянется на неопределенное время. Все будет сделано быстро, качественно, а главное — недорого.

Частые вопросы о программистах

Как найти работу по прикладному ПО?

Заказы на фриланс для программистов есть в категории Прикладное ПО.

Как выбрать программиста на фрилансе?
Где найти фрилансера по социальным сетям (SMM и SMO)?

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Вадим Дибцов
Вадим Дибцов 
22 года, Узбекистан
1 год в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
16 отзывов1 новый
Заказать
$10 / час
от $10
1
22 балла

Пишу прикладное и системное ПО

Алексей К.
Алексей К. 
51 год, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 4 часа назад
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$5 / час
от $50
2
2 балла

Разрабатываю приложения баз данных.Технологии C#.NET MS MSQL, SqLite

sqlsqlite
Дэниел Сонис
25 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 16 часов назад
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$25 / час
от $250
3

Декстопные программы и боты

сайт на django
Владимир Черный
35 лет, Сербия
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$25 / час
от $500
4

Клиент-серверные приложения, игры, базы данных и другие направления разработки.

  • TTS - Лаунчер для встроенного чипа
androidunity
Богдан К.
Богдан К. 
30 лет, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
Заказать
$20 / час
от $15
5
22 балла

Разработка приложений c GUI производится на основе Electron.

  • Modern Notes
  • Mosaic
  • Noah Publisher
  • Youst
Евгений Назаренко
41 год, Украина
19 лет в сервисе
Был онлайн 4 дня назад
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$10 / час
от $50
6
7 баллов

C, C++, C#, Python, Windows, Linux, WinApi, .NET

pythonsqlite
Маркиян С.
Маркиян С. 
24 года, Украина
6 месяцев в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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$8 / час
от $5
7
3 балла
  • Телеграм бот для скачивания видео с TikTok и постинга в группу/канал.
  • Интеграция ChatGPT в телеграм бота
Владислав Л.
26 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 6 месяцев назад
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$21 / час
от $54
8
2 балла

Мне нравится, чтобы разработанный продукт был стабильным и быстрым в выполнении своей цели!

  • Scraping Binance
  • Scraping query keywords
  • File search
  • Website blocking
  • Sand mail
python
Роман Б.
24 года, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$10 / час
от $10
9
2 балла

Наш совместный успех - мой высший приоритет

Артур С.
Артур С. 
30 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
5 отзывов1 новый
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$1 / час
от $10
10
2 балла

Договорная

  • Windows клиент для сервиса YourCaringDad
  • Система управления бизнесом
  • Книга
  • База данных для СЦ
Лучший фрилансер
— Лучший разработчик мобильных приложений ноября '23
Лучший фрилансер
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Лучший фрилансер
— Лучший программист ноября '23
Лучший фрилансер
— Лучший системный администратор ноября '23
Показать еще 3
Эдуард П.
43 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$5 / час
от $10
11
1 балл

Результат вас приятно удивит

  • Расчет стоимости услуг бюро переводов
  • Детализатор Internet-трафика
  • Программа диспетчера деревообрабатывающего цеха
макрос для excelсубдsqliteseleniumarduino
Артур К.
34 года, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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$10 / час
от $10
12
1 балл

C++ WinApi Webview2

  • Программа кассового учёта для магазина
Лучший фрилансер
— Лучший веб-программист ноября '23
Николай В.
Николай В. 
39 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$20 / час
от $1000
13

Пишите - договоримся.

  • Quantower
phpjavascriptunityangular
Николай Л.
Николай Л. 
22 года, Люксембург
5 лет в сервисе
Был онлайн 15 часов назад
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от $50
14

Разработка Telegram-бота любой сложности

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Артем Ф.
33 года, Украина
1 месяц в сервисе
Был онлайн 4 часа назад
1 отзыв1 новый
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Лучший фрилансер новичок
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Алексей Жайло
50 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$30 / час
от $15
16

Python, C, Pascal, PHP, Assembler / Windows, Linux, DOS

  • Обработка почты на Python
  • Обработка данных, статистика на Python
  • Программа обработки данный на Python
  • Программа на Python/Tkinter
  • Лабораторные на Python
сайт на wordpressсайт на битриксскрипт на phpдоработка сайта на wordpress+15
Герман Н.
Герман Н. 
23 года, Беларусь
1 год в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$10 / час
от $50
17

Прикладное ПО

  • Сервис статистики криптовалюты семейства mstable
  • Веб-сервис организации видеонаблюдения
sqlpythonjavascriptpostgresqltypescript
Михаил Палыч
30 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 44 минуты назад
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$6 / час
от $25
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быстро, качественно, бютжетно (2/3)

python
Чингис Д.
Чингис Д. 
35 лет, Казахстан
3 месяца в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$10 / час
от $20
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  • Трекер акций
Валентин Л.
16 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 3 часа назад
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$5 / час
от $5
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Пишу телеграмм ботов и парсеры на Python

  • Телеграмм бот для салона красоты
Лучший фрилансер
— Лучший контент-менеджер ноября '23
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