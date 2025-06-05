MineVille Shop

Полноценный игровой магазин в телеграмм боте, созданный для покупок игроков на сервере в Minecraft, доступна покупка игровых предметов за серебро (не донатная валюта), покупка игровых предметов за золото (донатная валюта), реализован профиль, пополнение баланса с помощью СБП, СберПей, Карты, Иностранные карты, CryptoBot, кошелек Wallet (Telegram), сохранение данных, полная защита данных, удобное обслуживание, автоматические бэкапы, статистика покупок, техническая поддержка, перечень доступных товаров.

Бот разработан на Python, aiogram3 с взаимодействием базы данных. СУБД MySql.

Так же использовались самописные плагины на языке Java для корректной работы на самом сервере.