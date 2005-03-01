Парсер с Админкой и планировщиком

Парсер на проверку содержания доменов в актуальном реестре РКН. С админкой и планировщиком проверки. Есть возможность как единоразовой проверки домена, так и Cron-проверка списка запланированных доменов на парсинг (каждый имеет гибкую настройку по времени). С отчётностью по эл. почте.





Технические детали: Админка на Flask, парсер на Selenium+bs4. Всё развернуто на VPS, проксирование через Nginx. Бекенд общается с парсером локально по http, через общую сеть в Docker'е. Настроены процедуры авто-проверки состояния парсера и переподключений.