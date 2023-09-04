Коммивояжер
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Данное веб-приложение решает известную в научных кругах задачу коммивояжера.
Оно дает вам возможность ввести координаты любого места на карте Земли, посредством копирования координат с Google-карты и вставки их в специальную форму.
После ввода данных приложение исследует все возможные маршруты для прохождения каждой выбранной путевой точки, и вычисляет общее расстояние для каждого маршрута, в конце определяя кратчайший путь для вашего путешествия.
При создании использовались: HTML, CSS, JavaScript
Ссылка: https://ru.tools.artanisprojects.com/travelling_salesman.html