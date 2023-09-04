Веб-платформа для голосования

"Опросы" — это веб-платформа, которая позволяет пользователям создавать опросы с несколькими вариантами ответов и отправлять их другим. Без необходимости регистрации и входа в систему, вы можете мгновенно создавать вопросы и делиться ими со своей аудиторией с помощью автоматически сгенерированных ссылок.

Создать опрос быстро и легко — просто введите свой вопрос и несколько вариантов ответа. Для удобства, у вас есть возможность указать свой адрес электронной почты, чтобы не потерять ссылку на свой опрос. Кроме того, вы можете выбрать, будет ли ваш опрос виден всем на главной странице нашего веб-сайта, или же будет доступен только тем, у кого есть указанная ссылка.

Как только ваш опрос будет опубликован, другие пользователи смогут перейти по ссылке и принять участие в голосовании. После того, как пользователь выбирает вариант ответа, он может просмотреть результаты других пользователей, проголосовавших до него.

При создании использовались: HTML, CSS, JavaScript, PHP

Ссылка: https://ru.polls.artanisprojects.com/