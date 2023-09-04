Веб-платформа для писателей и блоггеров

YourStories — это платформа для ведения блога, которая дает пользователям возможность делиться своим творчеством в виде статей, историй и прочего письменного контента. Авторы могут свободно форматировать свой текст, регулируя размер шрифта, стиль и выравнивание согласно своим предпочтениям. Кроме того, платформа позволяет интегрировать изображения в статьи с возможностью добавления описательного текста под каждым изображением.

Читатели также могут активно участвовать в процессе, оставляя комментарии под статьями, а также выражая свое мнение более лаконично лайками и дизлайками. Для полного доступа к интерактивным функциям платформы, пользователям предлагается зарегистрироваться и войти в систему, что позволит им публиковать статьи и взаимодействовать с другими авторами.

Регистрация на YourStories — быстрый и удобный процесс, в ходе которого пользователи создают себе уникальное имя пользователя и пароль. Кроме того, у них есть возможность персонализировать свой профайл с помощью девиза, фото профайла, фонового изображения и ссылок на свои страницы в социальных сетях.

После успешной регистрации пользователям предоставляется доступ к их персонализированной странице, где отображаются их данные и ссылки на опубликованные ими статьи.

При создании использовались: HTML, CSS, JavaScript, Python Django

Ссылка: https://ru.yourstories.artanisprojects.com/