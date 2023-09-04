Веб-страница личного портфолио
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Моя личная веб-страница, где есть описание моих навыков, услуг, демонстрируется мое портфолио и присутствует контактная форма.
При создании использовались: HTML, CSS, JavaScript, PHP
Ссылка: https://artanisprojects.com/ru/