Веб-страница личного портфолио

Веб-программирование
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
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Моя личная веб-страница, где есть описание моих навыков, услуг, демонстрируется мое портфолио и присутствует контактная форма.

При создании использовались: HTML, CSS, JavaScript, PHP

Ссылка: https://artanisprojects.com/ru/