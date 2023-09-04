Рационы питания

Данная платформа предназначена для оптимизации потребления калорий в целях сбалансированного питания.

Если вы знаете общее количество калорий, необходимое к потреблению, но не уверены в том, в каких пропорциях нужно потреблять различные ингредиенты, данное приложение поможет вам разобраться.

Для каждого ингредиента или продукта в вашем блюде инструмент просит вас заполнить поля «Название», «Пищевая ценность» и пр. для дальнейшей обработки.

После того, как все входные данные заполнены и отправлены, приложение рассчитывает оптимальную массу для каждого потребляемого продукта, в соответствии с желаемыми общей калорийностью и пропорциями.

При создании использовались: HTML, CSS, JavaScript

Ссылка: https://ru.tools.artanisprojects.com/food_ratios.html