Приложение Трекер акций использует Excel, VBA и Python для автоматизации процесса загрузки данных о ценах на акции из Интернета и сохранения их в файле Excel. Основная цель состоит в том, чтобы избавиться от ручной работы по копированию и вставке и ускорить общий процесс работы с внешними данными.

Чтобы использовать приложение, пользователю нужно ввести названия интересующих его акций в файле Excel и создать соответствующие вкладки для каждой акции. Затем пользователь должен инициировать прикрепленный скрипт Python, где ему будет предложено указать количество дней, за которые требуются данные. Скрипт использует библиотеки веб-скрейпинга для извлечения необходимых данных из Интернета.

После завершения скрипта пользователь может вновь открыть файл Excel для просмотра обновленных данных об акциях.

При создании использовались: Python, Excel VBA

Ссылка: https://artanisprojects.com/ru/Stock_Tracker.rar