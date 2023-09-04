Трекер акций
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Приложение Трекер акций использует Excel, VBA и Python для автоматизации процесса загрузки данных о ценах на акции из Интернета и сохранения их в файле Excel. Основная цель состоит в том, чтобы избавиться от ручной работы по копированию и вставке и ускорить общий процесс работы с внешними данными.
Чтобы использовать приложение, пользователю нужно ввести названия интересующих его акций в файле Excel и создать соответствующие вкладки для каждой акции. Затем пользователь должен инициировать прикрепленный скрипт Python, где ему будет предложено указать количество дней, за которые требуются данные. Скрипт использует библиотеки веб-скрейпинга для извлечения необходимых данных из Интернета.
После завершения скрипта пользователь может вновь открыть файл Excel для просмотра обновленных данных об акциях.
При создании использовались: Python, Excel VBA