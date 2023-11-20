Blackjack Hacker Telegram Bot

Исходный код

https://github.com/dNhCm/BlackJackHackerTeleBot

Предыстория

Я играю в гта5 с моим другом, мы любим играть в блекджек под вечер после серии из миссий. Сейчас же я уже не играю в гта, ибо нет времени на него. Но идея о том, чтобы предсказывать процента для карт осталась. Вот так я и решил сделать это бота. Потратил всего то 2 дня на него!

Цель проекта

Цель бота заключалась в том, чтобы отправляв ему информацию о столе (свои карты, и карты остальных), можно было предугадать примерный шанс для каждой карты. Тоесть что может тебе выпасть и ты выиграешь, а так же шанс того, что ты проиграешь.

Решение проекта

Выполнил эту задачу я иным способом. У нас есть основной метод общения с юзером и алгоритмом, а именно телеграм, поэтому бд и коммуникация идет через него, лишь расчеты идут в основном алгоритме при том, что алгоритм возвращает именно расчеты ввиде текста, хотя можно было сделать и ввиде словаря, допустим. Но так как этот алгоритм для чат бота, поэтому и возвращает интерпретацию результаты ввиде текста.

Сам алгоритм достаточно мал, лишь неопределенность туза в игре добавляет объем алгоритму. Так же для алгоритма есть файлик с обозначениями карт, ибо если будешь играть не в блекджек, а в русскую 11, то там буквы будут обозначать иное, не все 10, а валет - это 2, дама - это 3, а король - это 4. Поэтому и выделил отдельный файл для обозначений для каждой карты.

Подробнее код проекта можно увидеть на моем гитхабе. Задача вышла интересной! Мне понравился пройденный мной опыт!