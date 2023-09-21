Доска объявлений (Продаётся)

Продаётся разработанная с нуля доска объявлений. Может быть модифицированна в смежные решения, как например интернет-магазин.



Основные характеристики:



https://okumaima.com/doska/index



• Мобильное приложение для Android с полным сопровождение в публикации в Google Play;

• Современный интерфейс, построенный в соответствии с Material Design 3;

• Красивейшие анимации;

• Максимальная быстрота работы;

• Полностью PWA, SPA решение. Никаких перезагрузок страниц, даже при авторизации;

• Вход (регистрация) с помощью аккаунта Google;

• Базовый чат;

• Более удобная реализации категорий: в данном решении, они являются фильтрами, то есть изначально отображаются объявления со всеми категориями, если выбрать одну категорию - будут отображаться объявления только по ней, если выбрать две категории - то по двум и т.д.;

• Никаких сторонних зависимостей (кроме авторизации Google);



Исключительные права: $15 000



*Неисключительные права подразумевают обфусцированный код, запрет на перепродажу, ограничение на один домен



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