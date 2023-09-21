Доска объявлений (Продаётся)
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Продаётся разработанная с нуля доска объявлений. Может быть модифицированна в смежные решения, как например интернет-магазин.
Основные характеристики:
https://okumaima.com/doska/index
• Мобильное приложение для Android с полным сопровождение в публикации в Google Play;
• Современный интерфейс, построенный в соответствии с Material Design 3;
• Красивейшие анимации;
• Максимальная быстрота работы;
• Полностью PWA, SPA решение. Никаких перезагрузок страниц, даже при авторизации;
• Вход (регистрация) с помощью аккаунта Google;
• Базовый чат;
• Более удобная реализации категорий: в данном решении, они являются фильтрами, то есть изначально отображаются объявления со всеми категориями, если выбрать одну категорию - будут отображаться объявления только по ней, если выбрать две категории - то по двум и т.д.;
• Никаких сторонних зависимостей (кроме авторизации Google);
Исключительные права: $15 000
*Неисключительные права подразумевают обфусцированный код, запрет на перепродажу, ограничение на один домен
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