CRM-система строительной компании + Android-приложение

Разработал большую веб-систему управления рабочими процессами для строительной компании, а также приложение для Android, с публикацией в Google Play.

Проект довольно обширный, его выполнение заняло 2 месяца.

Среди ключевых функций системы, можно отметить:

• Автоматическая генерация смет и фактур в PDF, на основании имеющихся данных об объекте, на котором ведутся работы (информация о клиенте, информация о непосредственно работах, их стоимостях, учёт НДС и т.д.);

• Редактор договоров с последующей генерацией в PDF, и возможностью изменения. Создание шаблонов договоров. Возможность указания в тексте договора автозаменямых переменных (имя клиента, адрес, налоговый номер, те же данные компании и т.д.);

• 5 типов пользователей: рабочие, сдельщики, закупщики, прорабы, администраторы (+ супер-администратор, т.е. владелец). У всех разные привилегии и возможности, разное отображение интерфейса. У рабочих и сдельщиков есть только мобильный интерфейс через приложение, у остальных также и через ПК;

• Удобная система учёта инструментов и материалов, интегрированная с системой заказа материалов рабочими. Доставляемые инструменты\материалы отслеживаются, могут быть не приняты рабочими, могут быть переданы от рабочего к рабочему, могут быть отправлены в ремонт. Учёт выработки материалов.

• Учёт времени нахождения на объекте рабочим. Вычисление системой среднего времени работы, рейтинга рабочих, коэффициента полезности каждого рабочего.

• Множество различной аналитики и статистики, учёт финансов, полный дебет\кредит.

Как обычно, решение реализовано без каких-либо фреймворков, Реактов, Вью, Ларавелей, Вордпресов и т.д. - только чистый PHP (серверная часть) и Javascript (клиентская часть).

Использовалась библиотека dom2image, jspdf и chart.js.

Дизайн не мой, я бы сделал красивей.