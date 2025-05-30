VPN с ежедневной оплатой, доступ блокируется при недостатке баланса.

Реализован комплекс элементов: профиль, админ-панель для регулирования баланса, рассылки сообщений, Реферальная система, поддержка, информационный раздел о способах подключения к VPN, система промокодов, пробный период пользования, минималистичный дизайн в стиле Glass Morphism, интуитивно понятный UI/UX, удобное пополнение баланса с помощью СБП, СберПей, Карты, Иностранные карты, CryptoBot, кошелек Wallet (Telegram)

Написан на Python, aiogram3 с взаимодействием баз данных, настройка протоколов VPN и т.д на отдельном VDS.