Landing Page Agency

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Данный шаблон очень понравился своим цветовым и дизайнерским оформлением, поэтому решил решил поставить его в очередь шаблонов, которые нужно реализовать, на первое место:)
Из динамики на странице присутствует:
- вертикальный слайдер в верхней части сайта
- анимированная кнопка прокрутки страницы в верхней части сайта
- слайдер в RECENT WORK с появлением описания при наведении
- выпадающая шторка у элементов WE FOCUS при наведении
- загрузка доп. новостей при нажатии LOAD MORE
- выплывающая полоска элемента меню при наведении
- CSS-фреймворка Bootstrap (страница полностью адаптивна: мобильные, планшеты, ПК)
- минимальным, насколько это возможно, количеством изображений
- JS-библиотек Swiper, Slick, Pushy