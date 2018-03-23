Landing Page Agency

Посмотреть работу можно нажав сюда

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Данный шаблон очень понравился своим цветовым и дизайнерским оформлением, поэтому решил решил поставить его в очередь шаблонов, которые нужно реализовать, на первое место:)

Из динамики на странице присутствует:

вертикальный слайдер в верхней части сайта

анимированная кнопка прокрутки страницы в верхней части сайта

слайдер в RECENT WORK с появлением описания при наведении

выпадающая шторка у элементов WE FOCUS при наведении

загрузка доп. новостей при нажатии LOAD MORE

выплывающая полоска элемента меню при наведении