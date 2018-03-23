Landing Page Agency

Добавлена
6 лет назад
148 просмотров
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Данный шаблон очень понравился своим цветовым и дизайнерским оформлением, поэтому решил решил поставить его в очередь шаблонов, которые нужно реализовать, на первое место:)

Из динамики на странице присутствует:

  • вертикальный слайдер в верхней части сайта
  • анимированная кнопка прокрутки страницы в верхней части сайта
  • слайдер в RECENT WORK с появлением описания при наведении
  • выпадающая шторка у элементов WE FOCUS при наведении
  • загрузка доп. новостей при нажатии LOAD MORE
  • выплывающая полоска элемента меню при наведении
Макет верстался с использованием:

  • CSS-фреймворка Bootstrap (страница полностью адаптивна: мобильные, планшеты, ПК)
  • минимальным, насколько это возможно, количеством изображений
  • JS-библиотек Swiper, Slick, Pushy