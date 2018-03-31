Работа со смарт-контрактами: получение информации из блокчейнов Ethereum, BSC, Polygon и тд + любое взаимодействие через смарт-контракты. В основном знания использовались для создания бекэнда веб-приложения по обмену криптовалют (нахождение цены одной валюты в единицах измерения другой, баланс кошелька, вычисление комиссии за транзакции и др)