nilevashov

Николай nilevashov

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Человек, которому важны именно ВАШИ пожелания

Навыки:

- Языки программирования: Python (основной), SQL, Java, C#, C++

- Есть знания основ ООП

- Умею общаться с клиентами, решать возникшие вопросы

Мой стек:

Back-end:

  • Создание telegram ботов

  • Работа с СУБД: PostgreSQL, MySQL, SQLite

  • Работа c системой контроля версий Git

  • Работа с асинхронным программированием

  • Работа с API бирж Garantex, Binance

  • Работа со смарт-контрактами: получение информации из блокчейнов Ethereum, BSC, Polygon и тд + любое взаимодействие через смарт-контракты. В основном знания использовались для создания бекэнда веб-приложения по обмену криптовалют (нахождение цены одной валюты в единицах измерения другой, баланс кошелька, вычисление комиссии за транзакции и др)

  • Работа с Selenium, взаимодействие с сайтами посредством управления браузером через программный код

  • Работа с искусственным интеллектом:

  • Распознавание текста на картинке и вывод его в нужном формате (json в частности)

  • Распознавание лиц в режиме Live

  • Распознавание речи

  • Работа с Django и Flask Frameworks

  • Написание API на Flask для сервиса https://dragonfi.app/ru

Front-end:

  • HTML, CSS, JS

  • Навык работы с фреймворком Bootstrap и препроцессорами

  • Библиотеки: React, jQuery

Другие инструменты:

  • Docker

  • Могу работать как с Windows, так и Linux

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Прикладное ПО

Портфолио

Отзывы заказчиков

anromanova
Анастасия 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$17
10 баллов
2 года назад
Распарсить 3 файла эксель
Всё быстро и идеально выполнено, спасибо!
Отличный заказчик, задача поставлено максимально понятно, с предоплатой проблем не было. Рекомендую!
Ответный отзыв
xtrasns
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$110
9 баллов
3 года назад
Програмист в sale.bot со знанием питона
Python
+ Работает быстро, смышленный, понимает с полуслова и быстро исполняет - Не тестирует когда сдает работу, но это не проблема, я сам текстировал. В целом впечатление положительное, буду обращаться еще. Реккомендую.
Евгений понятно поставил задачу, в ходе выполнения говорил объективные замечания. Рекомендую к работе данного заказчика!
Ответный отзыв
eternitykam
Роман 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сверстать макет
Молодец. Качество работы на очень высоком уровне.
Очень точный и компетентный заказчик. Роман ясно поставил свою задачу. Очень нравится работать с красивыми макетами, поэтому за это еще отдельный плюс :)
Ответный отзыв
Lav198309
Алексей 
51 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
9 баллов
7 лет назад
Доработка сайта .Сайт без смс
Достаточно компетентный специалист в своей сфере! Вникнул в задачу и постепенно решал ее . Был на связи и терпеливо делал поправки . Предоплату не берет и не пропадает как многие фрилансеры
В целом Алексей довольно ясно поставил свою задачу, в случае недопонимания вежливо объяснял по телефонному разговору. Рекомендую как честного и искреннего заказчика, этот человек Вас точно не обманет :)
Ответный отзыв
Denich2018
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Верстка главной страницы и мобильной версии
Несмотря на возраст, очень квалифицированный специалист. Сразу понял, что мне нужно. сделал все качественно, и в срок, постоянно онлайн в процессе работы. Результатом выполнения работы остался доволен. Буду обращаться еще.
Денис довольно ясно поставил задачу, которая соответственно была выполнена. Очень добрый и вежливый человек, общаться одно удовольствие. В общем, рекомендую :)
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$7/час
от $20от 1 дня
#736
Прикладное ПО
2 отзыва
$8/час
от $50от 1 дня
#19