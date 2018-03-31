Навыки:
- Языки программирования: Python (основной), SQL, Java, C#, C++
- Есть знания основ ООП
- Умею общаться с клиентами, решать возникшие вопросы
Мой стек:
Back-end:
Создание telegram ботов
Работа с СУБД: PostgreSQL, MySQL, SQLite
Работа c системой контроля версий Git
Работа с асинхронным программированием
Работа с API бирж Garantex, Binance
Работа со смарт-контрактами: получение информации из блокчейнов Ethereum, BSC, Polygon и тд + любое взаимодействие через смарт-контракты. В основном знания использовались для создания бекэнда веб-приложения по обмену криптовалют (нахождение цены одной валюты в единицах измерения другой, баланс кошелька, вычисление комиссии за транзакции и др)
Работа с Selenium, взаимодействие с сайтами посредством управления браузером через программный код
Работа с искусственным интеллектом:
Распознавание текста на картинке и вывод его в нужном формате (json в частности)
Распознавание лиц в режиме Live
Распознавание речи
Работа с Django и Flask Frameworks
Написание API на Flask для сервиса https://dragonfi.app/ru
Front-end:
HTML, CSS, JS
Навык работы с фреймворком Bootstrap и препроцессорами
Библиотеки: React, jQuery
Другие инструменты:
Docker
Могу работать как с Windows, так и Linux
Портфолио
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