[table]Задача рассмотрю продвижение сайта по вечным ссылкам с написанием статей рассмотрю разовые недорогие услуги без привязки месячной оплаты! Сайту больше двух лет оптимизирован elisrem.ru
- $70Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Что я хочу видеть на сайте в приложенных файлах!смотрите сайт сравнивайте с тем что должно стать и жду адекватных выводов и предложений сроки должны быть не растянуты сайт рабочий! все должно быть грамотно ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Рассмотрю специалистов из россии!(строго) Цена работ должна быть разумной! Господа специалисты не задавайте глупых вопросов ! задание для компетентного специалиста .. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ, А ПОТОМ ПИШИТЕ . ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
[table]ЗадачаПоддержка сайта, возврат позиций по ключевому запросу Продвижение по каталогам, Жду развёрнутых предложений после анализа сайта elisrem.ruОбязательные требованияВозврат корневых позиций! господа только конкретные предложения и только после аудита сайта с конкретными пунктами и ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад