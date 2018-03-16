Lav198309

Алексей Lav198309

 
51 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта .Сайт без смс

    Что я хочу видеть на сайте в приложенных файлах!смотрите сайт сравнивайте с тем что должно стать и жду адекватных выводов и предложений сроки должны быть не растянуты сайт рабочий! все должно быть грамотно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка сайта по техзаданию .Сайт без смс

    Рассмотрю специалистов из россии!(строго) Цена работ должна быть разумной!  Господа специалисты не задавайте глупых вопросов ! задание для компетентного специалиста .. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ, А ПОТОМ ПИШИТЕ . ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поддержка и продвижение сайта

    [table]ЗадачаПоддержка сайта, возврат позиций по ключевому запросу Продвижение по каталогам,  Жду развёрнутых предложений после анализа сайта elisrem.ruОбязательные требованияВозврат корневых позиций!  господа только конкретные предложения и только после аудита сайта с конкретными пунктами и ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

nilevashov
Николай 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта .Сайт без смс
В целом Алексей довольно ясно поставил свою задачу, в случае недопонимания вежливо объяснял по телефонному разговору. Рекомендую как честного и искреннего заказчика, этот человек Вас точно не обманет :)
Достаточно компетентный специалист в своей сфере! Вникнул в задачу и постепенно решал ее . Был на связи и терпеливо делал поправки . Предоплату не берет и не пропадает как многие фрилансеры
Ответный отзыв