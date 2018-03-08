Landing Page тур-фирмы YokNgalam

Добавлена
6 лет назад
536 просмотров
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Сверстанный шаблон лэндинг-страницы тур-фирмы YokNgalam. Минималистичное и красивое цветовое оформление, в то же время довольно стандартный и простой дизайн.

Из динамики на странице присутствует:

  • слайдер новостей
  • всплывающие заголовки и тексты страниц при прокрутке
  • закругленная граница у элементов меню при наведении
  • возможность увидеть список доступных мест при нажатии "add sub destination"
  • и несколько маленьких моментов при наведении на элементы
Макет верстался с использованием:

  • CSS-фреймворка Bootstrap (страница полностью адаптивна: мобильные, планшеты, ПК)
  • минимальным, насколько это возможно, количеством изображений
  • JS-библиотеки Swiper