Landing Page тур-фирмы YokNgalam

Посмотреть работу можно нажав сюда.

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Сверстанный шаблон лэндинг-страницы тур-фирмы YokNgalam. Минималистичное и красивое цветовое оформление, в то же время довольно стандартный и простой дизайн.

Из динамики на странице присутствует:

слайдер новостей

всплывающие заголовки и тексты страниц при прокрутке

закругленная граница у элементов меню при наведении

возможность увидеть список доступных мест при нажатии "add sub destination"

и несколько маленьких моментов при наведении на элементы