Landing Page тур-фирмы YokNgalam

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Сверстанный шаблон лэндинг-страницы тур-фирмы YokNgalam. Минималистичное и красивое цветовое оформление, в то же время довольно стандартный и простой дизайн.
Из динамики на странице присутствует:
- слайдер новостей
- всплывающие заголовки и тексты страниц при прокрутке
- закругленная граница у элементов меню при наведении
- возможность увидеть список доступных мест при нажатии "add sub destination"
- и несколько маленьких моментов при наведении на элементы
- CSS-фреймворка Bootstrap (страница полностью адаптивна: мобильные, планшеты, ПК)
- минимальным, насколько это возможно, количеством изображений
- JS-библиотеки Swiper