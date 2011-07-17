Актуализатор прайс-листов
Прикладное ПО
Добавлена528 просмотров
12 лет назад
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Программа предназначена для актуализации прайс-листов интернет-магазина.
Прайс-лист магазина в формате CSV
Прайс-лист оптовиков в формате XLS
При реализации был использован оригинальный подход, который позволил выполнить акутализацию меньше чем за 2 минуты при исходных данных: прайс-лист магазина более 5000 строк, прайс-лист оптовика более 17000 строк.