Автодокумент
Прикладное ПО
Добавлена530 просмотров
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа для автоматизации подготовки договоров и сопроводительных документов.
Все данные о исполнителе и заказчиках хранятся во внешних XML-файлах.
Шаблоны документов представляют из себя документы MS Word заполненные определенным образом.
Заполняя данные один раз, на выходе пользователь получает несколько документов со всеми заполненными реквизитами и детальной информацией по договорам.