Автодокумент

Программа для автоматизации подготовки договоров и сопроводительных документов.

Все данные о исполнителе и заказчиках хранятся во внешних XML-файлах.

Шаблоны документов представляют из себя документы MS Word заполненные определенным образом.

Заполняя данные один раз, на выходе пользователь получает несколько документов со всеми заполненными реквизитами и детальной информацией по договорам.