Корпоративный сайт-визитка "MEAT HAMMER SITE"

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
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«MEAT HAMMER SITE»

Корпоративный сайт-визитка для команды разработчиков Meat Hammer

Studio. Сайт создан на платформе CMS Wordpress.

Реализованы такие особености:

  • Создана главная страница;

  • Создание и настройка формы для получения заказа с отправкой на електронную почту;

  • Интерактивного портфолио;

  • Кастомный тип постов для елементов портфолио;

  • Кастомные теги для елементов портфолио;

  • Страница портфолио с динамическими тегами;

  • Страница работы с описанием отдельно взятой работы;

  • Работа з плагином ACF;

  • Создание елементов в портфолио через админ панель;

  • Заполнение и редактирование елементов портфолио через админ панель;