Корпоративный сайт-визитка "MEAT HAMMER SITE"
Сайты «под ключ»
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2 месяца назад
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«MEAT HAMMER SITE»
Корпоративный сайт-визитка для команды разработчиков Meat Hammer
Studio. Сайт создан на платформе CMS Wordpress.
Реализованы такие особености:
Создана главная страница;
Создание и настройка формы для получения заказа с отправкой на електронную почту;
Интерактивного портфолио;
Кастомный тип постов для елементов портфолио;
Кастомные теги для елементов портфолио;
Страница портфолио с динамическими тегами;
Страница работы с описанием отдельно взятой работы;
Работа з плагином ACF;
Создание елементов в портфолио через админ панель;
Заполнение и редактирование елементов портфолио через админ панель;