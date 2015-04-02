Фрилансеры: юристы и адвокаты

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Помимо таких распространенных услуг как программирование, дизайн, или услуги копирайтера, высоким спросом пользуются и специалисты иных направлений. Яркий пример — оказание юридических услуг и консультаций. Услуги адвоката могут понадобиться любому. При этом вы можете обратиться как в крупную компанию, так и к частному адвокату. В последнем случае есть возможность сэкономить серьезную сумму, поскольку услуги крупных компаний требуют немало средств. Юридические консультации по жилищным вопросам, недвижимости можно получить даже через интернет. Нет надобности идти куда-либо, или платить огромные деньги. Частные специалисты ответят на любые ваши вопросы.

Юридические услуги юридическим лицам, предприятиям, организациям можно легко заказать в сервисе Weblancer. У нас зарегистрированы сотни специалистов, готовых помочь вам. Удаленный юрист — наиболее удобная форма оказания консалтинговых услуг. Ведь в некоторых случаях достаточно задать несколько вопросов, чтобы решить насущную проблему. Важно и удобство работы с фрилансерами. Удаленный юрист может проконсультировать вас через интернет, по телефону, или любым иным удобным для вас способом. Вы же сэкономите при этом собственные деньги и время.

Если вас заинтересовало оказание юридических услуг и консультаций — просто создайте свой проект. Буквально через несколько часов к вам уже поступит множество предложений от высококлассных специалистов. Чтобы заказать услуги адвоката, достаточно будет выбрать наиболее достойного из них.

Частые вопросы о юристах

Как найти работу по юридическим услугам?

Заказы на фриланс для юристов есть в категории Юридические услуги.

Как выбрать юриста на фрилансе?
Где найти фрилансера по службе поддержки?

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Сергей Д.
39 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$12 / час
от $12
1

Предоставляю стандартное и нестандартное юридическое содействие

Андрей Д.
31 год, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$30 / час
2

Договора, исковые заявления, жалобы, консультации (на русском и английском)

Сергей Б.
35 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
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от $20
3
Ольга Б.
46 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 8 лет назад
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$0.1 / час
от $1
4

гуманитарные направления

Владислав Ш.
28 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$0.5 / час
5

Оказываю помощь по вопросам авторского права, ИТ-права. Защита стартап компаний.

Сергей С.
64 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
6

Ведение переписки с контролирующими органами, прохождение всевозможных проверок: фондовые, налоговые, арбитраж.

Наталия Б.
43 года, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
7

Копирайтинг/Рерайтинг

Ирина Ш.
Ирина Ш. 
31 год, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
8

Степень высшего образования - магистр, НУ "ОЮА". Опыт написания научных статтей.

Анна З.
Анна З. 
43 года, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
9

Юридические услуги. Украина

Сергей П.
47 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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$1 / час
от $1
10

Цена доворная

Дмитрий Лешкин
36 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$1 / час
от $1
11

Любые вопросы юридического характера, касаимые Рос и Укр законодательства

Катерина Корнеева
24 года, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $1
12

Составлю для доверенность любой сложности/договор аренды/брачный договор/

Алекс К.
Алекс К. 
45 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 2 недели назад
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от $1
13

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дизайн главной страницыправки на сайтнатянуть на cms+4
Влад Ч.
Влад Ч. 
25 лет, Украина
3 месяца в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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от $1
14

не имеет значения

Юрий Ч.
Юрий Ч. 
54 года, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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от $2
15

Ручной рерайт текстов на разнообразную тематику. Преимущество тестам юридической направленности.

Евгений И.
Евгений И. 
33 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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от $5
16

не знаю

Александр С.
32 года, Украина
8 лет в сервисе
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Качественно,быстро. А главное,со вкусом!

Александр С.
38 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $5
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Юридические конультации, подготовка и разработка проектов уставных документов, исковых заявлений, юридический аутсорсинг

Олег М.
40 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 5 лет назад
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от $5
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Правила, условия, инструкции для сайта

Денис К.
44 года, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
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$1 / час
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Качество и выполнение в срок

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