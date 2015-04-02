Фрилансеры: юристы и адвокаты
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Предоставляю стандартное и нестандартное юридическое содействие
- Договор субаренды нежилого помещения (Украина)
- Договор обучения
- УКРАИНА_Догов.о разр-ке техн-ии в химии
- УКРАИНА_Юрид.конс.Техническая конопля
Договора, исковые заявления, жалобы, консультации (на русском и английском)
гуманитарные направления
Оказываю помощь по вопросам авторского права, ИТ-права. Защита стартап компаний.
Ведение переписки с контролирующими органами, прохождение всевозможных проверок: фондовые, налоговые, арбитраж.
Копирайтинг/Рерайтинг
Степень высшего образования - магистр, НУ "ОЮА". Опыт написания научных статтей.
Юридические услуги. Украина
Цена доворная
Любые вопросы юридического характера, касаимые Рос и Укр законодательства
Составлю для доверенность любой сложности/договор аренды/брачный договор/
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не имеет значения
Ручной рерайт текстов на разнообразную тематику. Преимущество тестам юридической направленности.
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Качественно,быстро. А главное,со вкусом!
Юридические конультации, подготовка и разработка проектов уставных документов, исковых заявлений, юридический аутсорсинг
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