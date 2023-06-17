Трехмерная (3D) графика и анимация — это один из лучших способов рекламы. В отличие от привычных нам двухмерных изображений, 3D позволяет более красочно и ярко изобразить рекламируемый продукт. Не удивительно, что трехмерное моделирование пользуется высочайшим спросом. Однако и стоимость создания 3D-моделей довольно высока. Впрочем, нет надобности обращаться к студиям, требующим непомерно высокой оплаты труда. Частный 3D-дизайнер аниматор способен не менее качественно выполнить любую работу.



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