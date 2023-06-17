Фрилансеры: 3D дизайнеры
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Частые вопросы о 3D-художниках
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Разработка графики для вашей компании\Сайта\Соц.Сети
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Доброго дня Левченко Олександр 3D artist Web designer +380502529905 *** Iнстаграм ссылка
3D art
Привет. Давно влюблен в 3d графику. Всегда в поиске интересных заказов. Обращайтесь. буду рад реализовать ваши идеи
Беру заказы на создание hard surface 3D моделей разной сложности и специализации. Пишите, будем разбираться в подробностях вместе и цену обсудим.