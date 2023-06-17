Фрилансеры: 3D дизайнеры

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Трехмерная (3D) графика и анимация — это один из лучших способов рекламы. В отличие от привычных нам двухмерных изображений, 3D позволяет более красочно и ярко изобразить рекламируемый продукт. Не удивительно, что трехмерное моделирование пользуется высочайшим спросом. Однако и стоимость создания 3D-моделей довольно высока. Впрочем, нет надобности обращаться к студиям, требующим непомерно высокой оплаты труда. Частный 3D-дизайнер аниматор способен не менее качественно выполнить любую работу.

Если вам требуется 3D-дизайнер (аниматор), вы попали по нужному адресу. Сотни профессиональных дизайнеров уже зарегистрировались на проекте Weblancer. Любой из них готов взяться за создание 3D-моделей. Вы же при этом получите высококлассный продукт за умеренную цену. Чтобы заказать трехмерное моделирование вам достаточно создать собственный проект. Буквально за сутки вам поступят десятки, а то и сотни предложений, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящее под заданные требования.

Частые вопросы о 3D-художниках

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Заказы на фриланс для 3D-художников есть в категории 3D-графика.

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Богдан Чернорот
27 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 1 час назад
28 отзывов1 новый
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$15 / час
от $15
1
16 баллов

Моделирование и визуализация товаров для ecommerce.

  • Визуализация сварочной маски
  • 3д моделирование и визуализация бизикубика
  • Визуализация сварочного аппарата
  • Визуализация полочки для кота
Лучший фрилансер
— Лучший 3D-художник ноября '23
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Геворг Н.
Геворг Н. 
36 лет, Армения
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$20 / час
от $10
2

Профессиональное полигональное 3D моделирование

  • Визуализация стеклянной дверной рамы
  • 3D план в 3ds Max
  • Слоган/Логотип в 3D
  • 3D modeling and visualization (Sofas)
  • Architectural visualization and animation
сделать 3d модельautocadarchicadsketchup
Сергей П.
40 лет, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$3 / час
от $10
3

Моделирование. Визуализация экстерьера, интерьера. Предметная визуализация для сайтов.

  • Визуализация кровати, матраса в интерьере
  • Визуализация и моделинг матрасов
  • Визуализация жалюзийных дверей
  • Моделинг лестницы с последующей визуализацией
  • Моделирование и визуализация для сайта
Владислав Балюк
35 лет, Украина
3 месяца в сервисе
Был онлайн 3 дня назад
3 отзыва2 новых
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$20 / час
от $20
4
1 балл
  • Ракетка для игры в падел-теннис
  • Противоминные ботинки
Лучший фрилансер
— Лучший 3D-художник ноября '23
Лучший фрилансер новичок
— Лучший новичок ноября '23
Лучший фрилансер новичок
— Лучший новичок 3D-художник ноября '23
Показать еще 2
Анастасия Р.
26 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 23 часа назад
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$15 / час
от $1
5
1 балл

3D-графика

  • Вид сверху, по фотографиям реальных объектов
Николай М.
43 года, Беларусь
1 год в сервисе
Был онлайн 6 дней назад
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$5 / час
6

ЗD проект в SketchUp

  • Character Lilu
  • Knight
  • BarnHouse
  • Беседка каркасная
  • проект BarnHouse
sketchup
Александр В.
42 года, Украина
17 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$10 / час
от $100
7

...

  • 3D Product Presentation
сделать 3d модель
Сергей Р.
25 лет, Беларусь
7 лет в сервисе
Был онлайн 4 дня назад
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$7 / час
от $25
8

3D-моделирование и визуализация.

  • Визуализация ангара
  • Визуализация ангара
  • Теплица
  • USB-кабель
  • USB-кабель
archicad
Олег Гуриненко
32 года, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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$4 / час
от $10
9

работаю в blender + substance paint

  • Коса Sci-fi
  • лис
  • robot
  • стилизованый топор
  • стлизованый мечь
Мане Матинян
Мане Матинян 
20 лет, Армения
1 месяц в сервисе
Была онлайн 22 часа назад
2 отзыва2 новых
Заказать
$10 / час
от $2
10

3D модели - только качественно!

  • 3D модель двухэтажного дома
  • Микропроцессор
  • Interior 3D
  • Кухонный стол
  • 3D кофе и сладости
Лучший фрилансер
— Лучший 3D-художник ноября '23
Лучший фрилансер новичок
— Лучший новичок 3D-художник ноября '23
Показать еще 1
Инна Павиченко
41 год, Украина
16 лет в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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$15 / час
от $50
11

Мебель, конструкции и т.п.

  • Визуализация мебели для каталога
  • Визуализация компьютерного стола
  • Модели мебели для сайта
  • Моделинг здания
  • Здание в разрезе с коммуникациями
3ds max
Иван Т.
Иван Т. 
36 лет, ОАЭ
5 лет в сервисе
Был онлайн 4 дня назад
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$30 / час
от $15
12

3D-модели + рендеринг любой сложности

  • Автобусная остановка
  • Арт объекты
  • Ведра
  • Упаковка для конфет
  • Губки для ванны
сделать 3d модель
Дмитрий С.
Дмитрий С. 
18 лет, Беларусь
3 месяца в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$7 / час
от $15
13

Оцениваю по сложности самой модели и детализации

  • Кузница
  • Фудкорт для суши и роллов
  • Airplane
  • AudiTT
  • Enjoystick
Артур Кургинян
40 лет, Армения
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$10 / час
от $25
14

предоставляю услуги моделирования в 3D max , рендеринг Vray, keyshot , предметное моделирование , так же интерьер квартир и домов

  • памятник
  • памятник
  • памятник
  • памятник
сделать 3d модель
Давид С.
Давид С. 
21 год, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 6 дней назад
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$5 / час
от $10
15

Разработка графики для вашей компании\Сайта\Соц.Сети

  • Макеты коробок
логотип для компаниилоготип для магазиналоготип для бренда
Евген К.
Евген К. 
20 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 6 месяцев назад
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$2 / час
от $20
16

Виконую замовлення в галузі 3d графіки

Олександр Л.
19 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$5 / час
от $5
17

Доброго дня Левченко Олександр 3D artist Web designer +380502529905 *** Iнстаграм

  • 3D
  • 3D
  • 3D
  • 3D model
tilda
Алла Ч.
Алла Ч. 
33 года, Беларусь
1 год в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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$4 / час
от $2
18

3D art

  • 3d artist
Вячеслав К.
33 года, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
Заказать
от $30
19

Привет. Давно влюблен в 3d графику. Всегда в поиске интересных заказов. Обращайтесь. буду рад реализовать ваши идеи

  • Горгулья
  • Модель под печать
  • МонетыЗначки
  • Солдат" Родезия никогда не умрет"
  • Собака. Брэнд,под 3d печать.
сделать 3d модель
Иван Титаренко
30 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
Заказать
от $30
20

Беру заказы на создание hard surface 3D моделей разной сложности и специализации. Пишите, будем разбираться в подробностях вместе и цену обсудим.

  • Tiger 1
  • Buildings and architecture
  • Toy truck
  • Toy ship
  • Low poly cat 3d model
3ds max
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