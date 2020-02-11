Фрилансеры: сценаристы

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Частые вопросы о сценаристах

Как найти работу по сценариям?

Заказы на фриланс для сценаристов есть в категории Сценарии.

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Алексей Литвинцев
32 года, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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1

Сценарии для Ютуб, презентаций, тренингов, фильмов/книг. Большой опыт.

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Богдан Б.
52 года, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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2

Креативно с юмором и без))

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Максим Завійський
18 лет, Украина
1 неделя в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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3

Вам нужен хороший сценарист, который воплотит вашу идею в жизнь? Тогда вам стоит посмотреть мои портфолио

  • Сценарий - Хорошая сестра
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  • Сценарий - Одиночество
Александр А.
38 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 3 часа назад
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от $50
4

Сценарии для мероприятий и видео роликов.

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Елизавета А.
Елизавета А. 
28 лет, Беларусь
7 лет в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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от $10
5

Креативный подход с учетом ваших предпочтений и пожеланий.

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Ольга К.
Ольга К. 
38 лет, Казахстан
10 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$30 / 1К знак.
от $70
6

Видеоролики, трейлеры, портфолио, Ютуб, Инстаграм, обучающие курсы

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Катя Т.
Катя Т. 
40 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$5 / 1К знак.
от $5
7

Сценарии разной тематики - для детей и взрослых

поздравления в стихах
Евгения Иванова
34 года, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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$10 / 1К знак.
от $10
8

Не остановишься, пока не дочитаешь до конца

Степан Г.
28 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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от $50
9

Сценарии шоу, мультфильмов, сериалов

Егор Вышинский
23 года, Беларусь
3 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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/ 1К знак.
10

Все тарифы и сроки приблизительны и всё зависит от самого заказа!

Анастасия С.
19 лет, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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$1 / 1К знак.
11

Интересный, продуманный сценарий. Понимаю с полуслова задачу и пожелания заказчика;)

Дина Аппаратова
49 лет, Молдова
7 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$1 / 1К знак.
12

Окончательная цена зависит от сложности, объема и срочности работы

Христофорос Ламбрианидис
46 лет, Греция
5 лет в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$1 / 1К знак.
от $1
13

Вце детали о тарифе, минимальном заказе, сроках, договорные с заказчиком, в зависимости от степени сложности работы.

Влад Б.
Влад Б. 
30 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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$1 / 1К знак.
от $1
14

Для разной работы - разная цена.

Владислав Федоров
25 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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$1 / 1К знак.
от $1
15

Договорные сроки и стоимость.

Андрей Тищенко
24 года, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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$1 / 1К знак.
от $1
16

Різноманітні дії з текстами

Анатолий И.
49 лет, Беларусь
2 недели в сервисе
Был онлайн 23 часа назад
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$1 / час
от $1
17

Грамотное написание сценариев для роликов на YouTube, чтоб он был привлекательным.

Любов Г.
Любов Г. 
51 год, Украина
5 дней в сервисе
Была онлайн 23 часа назад
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$1 / час
от $1
18
Аллина Ловетт
37 лет, США
6 месяцев в сервисе
Была онлайн 6 месяцев назад
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$1 / час
от $1
19

Вся работа производится за час вне зависимости от объема. В связи с этим фиксированная ставка $100

Данил Третьяков
19 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$1 / 1К знак.
от $2
20

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