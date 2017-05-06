Фрилансеры: менеджеры по продажам
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Есть большой опыт продажника. Работал на должности руководителя контакт - центра. Есть подтверждающие документы
Выбор поставщика электроэнергии
Настрою рекламную компанию в РСЯ бесплатно.
Быстро, качественно и недорого.
Являюсь коммерческим директором в крупной производственной компании Украины. Звонки, рассылки, составление КП, рассматриваю предложения.
Ответственный и целеустремленный работник! Быстро обучаюсь. Качество гарантирую. Сроки соблюдаю.
Быстро и качественно
Готовий до виконання вашого замовлення !
Добрый день, я являюсь менеджером ВБ , окончила курсы, могу помочь в продвижении продукта,сделать СЕО карточки,инфографику.
Розрахунок грошових оборотів, документообіг, пошук розбіжностей та інше.
Все зависит от специфики работы и сложности
таргет реклама в инстаграм и фейсбук
Пишу быстро, уникальность минимум 90%
Обзвоню вашу базу
Проведение тендерных продаж посредством участия в процедурах закупок на эл. площадках icetrade.by, goszakupki.by. Подготовка конкурсных документов, со
Имеется опыт в продажах и в работе с клиентами. Адекватная речь, коммуникабельный, к каждому клиенту ищу индивидуальный подход.
Готов помощь в развитии продвижения товара в интернете (обучающий курс).
Тренинги по продажам
скрипты, программа обучения (полное сопровождение с рабочими тетрадями и проверкой дз) и как итог - гарантированное увеличение Вашей прибыли