Фрилансеры: менеджеры по продажам

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Частые вопросы о специалистах по продажам

Как найти работу по управлению продажами?

Заказы на фриланс для специалистов по продажам есть в категории Управление продажами.

Как выбрать специалиста по продажам на фрилансе?
Где найти фрилансера по лабораторным работам?

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Алексей Литвинцев
32 года, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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$5 / час
от $5
1

Есть большой опыт продажника. Работал на должности руководителя контакт - центра. Есть подтверждающие документы

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Павел Селиванов
54 года, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$10 / час
от $200
2

Выбор поставщика электроэнергии

Ирина Михеева
38 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 6 лет назад
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$1 / час
от $1
3

Настрою рекламную компанию в РСЯ бесплатно.

Влад Б.
Влад Б. 
23 года, Беларусь
4 года в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $1
4

Быстро, качественно и недорого.

Роман Н.
Роман Н. 
28 лет, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$1.9 / час
от $5
5

Являюсь коммерческим директором в крупной производственной компании Украины. Звонки, рассылки, составление КП, рассматриваю предложения.

  • Навыки и рекомендации.
Людмила Смоляр
40 лет, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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$2 / час
6

Ответственный и целеустремленный работник! Быстро обучаюсь. Качество гарантирую. Сроки соблюдаю.

Ира П.
Ира П. 
47 лет, Украина
5 лет в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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$2 / час
от $2
7

Быстро и качественно

Владислав К.
26 лет, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$2 / час
от $2
8

Готовий до виконання вашого замовлення !

Екатегрина Г.
Екатегрина Г. 
37 лет, Молдова
8 месяцев в сервисе
Была онлайн 3 недели назад
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$2 / час
от $2
9

Добрый день, я являюсь менеджером ВБ , окончила курсы, могу помочь в продвижении продукта,сделать СЕО карточки,инфографику.

Пилип С.
Пилип С. 
25 лет, Украина
9 месяцев в сервисе
Был онлайн 7 месяцев назад
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$2 / час
от $7
10

Розрахунок грошових оборотів, документообіг, пошук розбіжностей та інше.

Татьяна П.
31 год, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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$2 / час
от $10
11

Все зависит от специфики работы и сложности

Чингиз С.
Чингиз С. 
24 года, Казахстан
8 месяцев в сервисе
Был онлайн 6 месяцев назад
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$2 / час
от $10
12
Наталья Р.
38 лет, Молдова
3 месяца в сервисе
Была онлайн 3 месяца назад
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$2 / час
от $60
13

таргет реклама в инстаграм и фейсбук

Лилия Ж.
Лилия Ж. 
34 года, Украина
5 лет в сервисе
Была онлайн 5 лет назад
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$2.5 / час
от $5
14

Пишу быстро, уникальность минимум 90%

Карина Кучкарова
38 лет, Молдова
5 лет в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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$3 / час
от $10
15

Обзвоню вашу базу

Владимир Ч.
43 года, Беларусь
5 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$3 / час
от $25
16

Проведение тендерных продаж посредством участия в процедурах закупок на эл. площадках icetrade.by, goszakupki.by. Подготовка конкурсных документов, со

Августин Казлов
20 лет, Беларусь
2 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$3 / час
от $50
17

Имеется опыт в продажах и в работе с клиентами. Адекватная речь, коммуникабельный, к каждому клиенту ищу индивидуальный подход.

Олег Ляшок
48 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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$4 / час
от $1
18

Готов помощь в развитии продвижения товара в интернете (обучающий курс).

Екатерина К.
32 года, Украина
6 лет в сервисе
Была онлайн 6 лет назад
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$4 / час
от $10
19

Тренинги по продажам

Екатерина П.
28 лет, Беларусь
4 года в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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$5 / час
20

скрипты, программа обучения (полное сопровождение с рабочими тетрадями и проверкой дз) и как итог - гарантированное увеличение Вашей прибыли

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