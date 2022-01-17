Фрилансеры: учителя
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Решаю контрольные и лабораторные работы по математике и программированию
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Помогу в решении контрольных работ, индивидуальных заданий по математике, высшей математике, мат.анализу
Решаю задачи, тесты, делаю лабораторные, пишу рефераты, программы
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быстро, качественно, не дорого (2 пункта только)
Лабораторные и практичиские задания из програмирования(С++)
Выполняю заказы по контрольным, тестам и практическим работам
Решаю, все что могу
На определенные темы пишу КП, ДП, домашние задания.
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Решение задач и выполнение работ по математике и всем смежным дисциплинам
английский язык
Выполнение работ различной сложности и срочности
Решение задач Теоретичекая механика
Помощь в написании контрольных по английскому языку, также удаленная помощь с дз (с обьяснением необходимого материала если нужно)
Выполнение домашних, контрольных работ (английский язык, французский язык)
Про все можем договориться в тг Delaxer474
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