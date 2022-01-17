Фрилансеры: учителя

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Вадим Дибцов
Вадим Дибцов 
22 года, Узбекистан
1 год в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
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$10 / час
от $10
1

Решаю контрольные и лабораторные работы по математике и программированию

Кристина П.
Кристина П. 
24 года, Украина
3 года в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$1 / час
от $1
2

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Наталья К.
Наталья К. 
42 года, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$7 / час
от $2
3

Помогу в решении контрольных работ, индивидуальных заданий по математике, высшей математике, мат.анализу

Владимир Цибузгин
34 года, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 4 месяца назад
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$3 / час
от $3
4

Решаю задачи, тесты, делаю лабораторные, пишу рефераты, программы

htmlcssfigma
Илья Б.
Илья Б. 
25 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 5 месяцев назад
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$1 / час
от $1
5

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Михаил Палыч
30 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 42 минуты назад
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$5 / час
от $10
6

быстро, качественно, не дорого (2 пункта только)

python
Андрей Г.
22 года, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$4 / час
от $3
7

Лабораторные и практичиские задания из програмирования(С++)

Бектур Нурланов
21 год, Киргизия
2 года в сервисе
Был онлайн 21 час назад
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от $5
8

Выполняю заказы по контрольным, тестам и практическим работам

Александр Б.
19 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 11 месяцев назад
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$2 / час
от $2
9

Решаю, все что могу

Наталья Нартова
43 года, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$3 / час
от $10
10

На определенные темы пишу КП, ДП, домашние задания.

рерайт текста
Елена Ищенко
40 лет, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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от $1
11

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Татьяна Ш.
Татьяна Ш. 
36 лет, Беларусь
4 года в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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от $5
12

Решение задач и выполнение работ по математике и всем смежным дисциплинам

Мария Довган
34 года, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $1
13

английский язык

Сергей П.
Сергей П. 
34 года, Беларусь
4 года в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $1
14

Выполнение работ различной сложности и срочности

Александр К.
56 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$1 / час
от $1
15

Решение задач Теоретичекая механика

autocad
Екатерина Котельникова
28 лет, Польша
3 года в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$1 / час
от $1
16

Помощь в написании контрольных по английскому языку, также удаленная помощь с дз (с обьяснением необходимого материала если нужно)

Ксения Громова
29 лет, Словения
3 года в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $1
17

Выполнение домашних, контрольных работ (английский язык, французский язык)

Нурмухаммад Мустафаев
17 лет, Узбекистан
1 год в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$1 / час
от $1
18

Про все можем договориться в тг Delaxer474

Любовь Ш.
37 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$1 / час
от $1
19

Обсудим

Олександр Глюза
25 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 4 месяца назад
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$1 / час
от $1
20

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