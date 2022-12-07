В наши дни создание и разработка Java (ява) приложений для КПК стала весьма популярной сферой. «Налодонник» удобнейший инструмент, возможности которого довольно разнообразны. Естественно, производители стремятся предложить различные приложения для Pocket PC.



Однако это не означает, что программы и игры для КПК и мобильных способен разработать любой программист. К выбору специалиста следует подходить со всей ответственностью. Решить эту непростую задачу вам поможет сервис Weblancer. На нашем сервисе уже зарегистрировались сотни разработчиков. Вы сможете легко заказать требуемый софт или игры для PDA. Вас приятно удивит невысокая стоимость и высокое качество работы.