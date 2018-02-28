LingvoScreen

Lingvo Screen предлагает технологию микро-изучения. Изучение иностранных слов без долгих занятий.

Каждый день мы около 100 раз смотрим на экран телефона и машинально разблокируем его. Теперь это время можно использовать для изучения слов.

• Изучайте слова на меняя свое расписание, не нужно выделять специальное время, просто установите Lingvo Screen и пользуйтесь смартфоном как и раньше.

• Для изучения доступны 20 языковых пар на 5 языках: английский, русский, французкий, немецкий и украинский.

• С Lingvo Screen вы не забудете поучить слова, поскольку будите учить их на протяжении каждого дня и даже не будите этого замечать.

• Специальный алгоритм программы следит за вашими успехами и помогает легче изучать слова.

• Разработанная система изучения слов помогает использовать долговременную память для запоминания слов на длительный период. Создавая специальный алгоритм мы использовали принципы “Кривой забывания” созданной Германом Эббингаузом.

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