VieON - Ведущая стриминговая платформа Вьетнама

📺 VieON — Ведущая стриминговая платформа во Вьетнаме

Описание:

VieON предоставляет доступ к широкому спектру ТВ-каналов и видеоконтента для пользователей во Вьетнаме.

Моя роль:

- Разработка приложения на Flutter

- Интеграция с HLS и CDN для потокового видео

- Оптимизация производительности и качества стриминга

Достижения:

- 1 000 000+ скачиваний

- Увеличение удержания пользователей на 25%

- Рейтинг 4.6 в Google Play

Ссылка для скачивания:

- Google Play