VieON - Ведущая стриминговая платформа Вьетнама
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2 месяца назад
📺 VieON — Ведущая стриминговая платформа во Вьетнаме
Описание:
VieON предоставляет доступ к широкому спектру ТВ-каналов и видеоконтента для пользователей во Вьетнаме.
Моя роль:
- Разработка приложения на Flutter
- Интеграция с HLS и CDN для потокового видео
- Оптимизация производительности и качества стриминга
Достижения:
- 1 000 000+ скачиваний
- Увеличение удержания пользователей на 25%
- Рейтинг 4.6 в Google Play
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