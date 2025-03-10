OlaLearn Онлайн-платформа для изучения английского языка

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2 месяца назад
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🎓 OlaLearn — Онлайн-платформа для изучения английского языка

Описание:

OlaLearn соединяет студентов с носителями языка для эффективного изучения английского онлайн.

Моя роль:

- Разработка мобильного приложения на Flutter

- Интеграция видеочатов и системы бронирования уроков

- Реализация системы уведомлений и расписания занятий

Достижения:

- 10 000+ активных пользователей за первые 3 месяца

- Повышение вовлеченности пользователей на 30%

- Положительные отзывы от преподавателей и студентов

Ссылка на сайт:

- OlaLearn

- App Store