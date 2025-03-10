OlaLearn Онлайн-платформа для изучения английского языка
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2 месяца назад
🎓 OlaLearn — Онлайн-платформа для изучения английского языка
Описание:
OlaLearn соединяет студентов с носителями языка для эффективного изучения английского онлайн.
Моя роль:
- Разработка мобильного приложения на Flutter
- Интеграция видеочатов и системы бронирования уроков
- Реализация системы уведомлений и расписания занятий
Достижения:
- 10 000+ активных пользователей за первые 3 месяца
- Повышение вовлеченности пользователей на 30%
- Положительные отзывы от преподавателей и студентов
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