OctoSells Приложение для управления многоканальными продажами
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2 месяца назад
🛒 OctoSells — Приложение для управления многоканальными продажами
Описание:
OctoSells помогает бизнесам эффективно управлять продажами на различных платформах из одного приложения.
Моя роль:
- Разработка приложения на Flutter
- Интеграция с e-commerce платформами (Shopify, WooCommerce)
- Реализация аналитических инструментов и отчетности
Достижения:
- Повышение эффективности управления продажами на 35%
- Увеличение объема продаж клиентов на 20%
- Рейтинг 4.7 в App Store
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