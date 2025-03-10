🛒 OctoSells — Приложение для управления многоканальными продажами

Описание:

OctoSells помогает бизнесам эффективно управлять продажами на различных платформах из одного приложения.

Моя роль:

- Разработка приложения на Flutter

- Интеграция с e-commerce платформами (Shopify, WooCommerce)

- Реализация аналитических инструментов и отчетности

Достижения:

- Повышение эффективности управления продажами на 35%

- Увеличение объема продаж клиентов на 20%

- Рейтинг 4.7 в App Store

Ссылка для скачивания:

- App Store