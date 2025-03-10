Займ-Экспресс Приложение для онлайн-займов на карту
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2 месяца назад
💳 Займ-Экспресс — Приложение для онлайн-займов на карту
Описание:
"Займ-Экспресс" помогает быстро получить онлайн-займ на карту без лишних формальностей.
Моя роль:
- Кроссплатформенная разработка на Flutter
- Интеграция с платежными системами и банковскими API
- Реализация системы безопасности и защиты данных пользователей
Достижения:
- 10 000+ заявок в день
- Рост клиентской базы на 50%
- Увеличение скорости обработки заявок на 40%
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