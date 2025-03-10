Займ-Экспресс Приложение для онлайн-займов на карту

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💳 Займ-Экспресс — Приложение для онлайн-займов на карту

Описание:

"Займ-Экспресс" помогает быстро получить онлайн-займ на карту без лишних формальностей.

Моя роль:

- Кроссплатформенная разработка на Flutter

- Интеграция с платежными системами и банковскими API

- Реализация системы безопасности и защиты данных пользователей

Достижения:

- 10 000+ заявок в день

- Рост клиентской базы на 50%

- Увеличение скорости обработки заявок на 40%

Ссылки для скачивания:

- Google Play

- App Store