Я+Аптека Мобильное приложение для поиска и заказа лекарств
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2 месяца назад
Описание:
"Я+Аптека" — удобное приложение, позволяющее быстро найти и заказать лекарства в ближайших аптеках.
Моя роль:
- Разработка нативных приложений для Android и iOS
- Интеграция с базами данных аптек и системами геолокации
- Реализация функции онлайн-заказа и отслеживания статуса заказа
Достижения:
- 50 000+ скачиваний в первый месяц после запуска
- Рейтинг 4.8 в Google Play и App Store
- Повышение продаж аптек-партнеров на 35%
Ссылки для скачивания: