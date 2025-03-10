Я+Аптека Мобильное приложение для поиска и заказа лекарств

Описание:

"Я+Аптека" — удобное приложение, позволяющее быстро найти и заказать лекарства в ближайших аптеках.

Моя роль:

- Разработка нативных приложений для Android и iOS

- Интеграция с базами данных аптек и системами геолокации

- Реализация функции онлайн-заказа и отслеживания статуса заказа

Достижения:

- 50 000+ скачиваний в первый месяц после запуска

- Рейтинг 4.8 в Google Play и App Store

- Повышение продаж аптек-партнеров на 35%

Ссылки для скачивания:

- Google Play

- App Store