Печкин - это универсальное коммуникационное приложение для отправки текстовых и голосовых сообщений, моментов, фотографий, а также для знакомств.

Зачем использовать Печкин:

• ЗНАКОМСТВА: пишите любому понравившемуся вам человеку, перемещайте в списки (историю) - для возможности комунникации в будущем.

• ОБМЕН МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ: отправляйте видео, изображения, текстовые и голосовые сообщения.

• БЕСПЛАТНАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА: вы можете добывать деньги бесплатно!

• ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА: доступна мультиязычность приложения.

• РЕАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ВРЕМЕНИ: все обновления статусов пользователей, набор сообщений - получение и отправка, работают в реальном времени благодаря новым подходам и технологиям.

• ОБМЕН ДАННЫМИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ: вместо того, чтобы рассказывать другим, где вы находитесь, просто воспользуйтесь функцией обмена данными о местоположении отправив соединительное сообщение.

• И МНОГОЕ ДРУГОЕ: приложение для браузера, пользовательские настройки, уведомления и учетные записи.

Мобильное приложение Печкин - это социальное приложение не только в России, но и за её пределами, здесь встречаются разные люди, разных возрастов, полов и национальностей.

Самый честный обмен мгновенными сообщениями - простой, быстрый, безопасный и синхронизированный на всех ваших устройствах.