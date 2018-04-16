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Печкин - это универсальное коммуникационное приложение для отправки текстовых и голосовых сообщений, моментов, фотографий, а также для знакомств.
Зачем использовать Печкин:
• ЗНАКОМСТВА: пишите любому понравившемуся вам человеку, перемещайте в списки (историю) - для возможности комунникации в будущем.
• ОБМЕН МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ: отправляйте видео, изображения, текстовые и голосовые сообщения.
• БЕСПЛАТНАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА: вы можете добывать деньги бесплатно!
• ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА: доступна мультиязычность приложения.
• РЕАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ВРЕМЕНИ: все обновления статусов пользователей, набор сообщений - получение и отправка, работают в реальном времени благодаря новым подходам и технологиям.
• ОБМЕН ДАННЫМИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ: вместо того, чтобы рассказывать другим, где вы находитесь, просто воспользуйтесь функцией обмена данными о местоположении отправив соединительное сообщение.
• И МНОГОЕ ДРУГОЕ: приложение для браузера, пользовательские настройки, уведомления и учетные записи.
Мобильное приложение Печкин - это социальное приложение не только в России, но и за её пределами, здесь встречаются разные люди, разных возрастов, полов и национальностей.
Самый честный обмен мгновенными сообщениями - простой, быстрый, безопасный и синхронизированный на всех ваших устройствах.