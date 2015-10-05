IOS App администрирования детских учреждений

Данная программа разрабатывалась в команде с другими разработчиками.

В этой программе реализована полноценная система для администрирования и мониторинга учреждений для ухода за детьми дошкольного возраста. В программе можно просмотреть базу данных детей, воспитателей, администраторов, заполнить ежедневные отчеты по уходу за детьми, просматривать фото и видео галереи, и многое другое.

Предусмотрено использование пользователей разных категорий - воспитатели, администраторы, родители. В зависимости от текущего пользователя показываются необходимые функции.

https://www.babysdays.com/product-information/mobile-phone-apps