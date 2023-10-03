Фрилансеры: видеомонтажеры
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Частые вопросы о видеомонтажерах
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УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА / Вы будете довольны нашим сотрудничеством!
Монтаж любого уровня сложности
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Быстро,качественно и не дорого смонтирую красивое видео или слайд шоу с учётом всех Ваших предпочтений и пожеланий
Монтажёр с опытом чуть больше года. Сделаю вашу работу качественно, со вкусом и быстро.
Видеосъемка и монтаж любой сложности
Уже два года радую заказчиков качественными и стильными работами, сделанными в срок и с учетом всех пожеланий!
Я специализированный видеомонтажер с 7 летним стажем. Учился в университете искусств на профессию режисеера кино. Работал в кино и ТВ проектах.
Зйомка відеовідгуків, озвучення текстів.Съемка видеоотзывов и создание видеоконтента и озвучивание текстов.
Делаю всё в кратчайшие сроки, свободный график и низкая цена на работу.
Нелинейный монтаж видео, постобработка, создание визуальных эффектов.
Монтаж видео в Adobe Premiere Pro
сделаю работу качественно , и быстро , 3 года опыта работы в различных компаниях
Робота буде виконана вчасно та якісно