Фрилансеры: видеомонтажеры

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Аудио и видео производство требуют наличия немалого опыта. Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал снять небольшой ролик, посвященный какому-либо событию, или просто близким людям. Существуют и более сложные задачи. Например, производство (создание) рекламных видео и аудио-роликов. К счастью, сегодня можно легко заказать изготовление видео и аудио-роликов без траты баснословных сумм. Многие фрилансеры с радостью помогут вам воплотить в жизнь собственную идею за умеренную плату.

Если вас заинтересовало создание роликов и видео-композитинг, просто зарегистрируйтесь в сервисе Weblancer. У нас вы найдете множество специалистов, предлагающих изготовление видео и аудио-роликов на фрилансе. Для многих из них аудио и видео производство — основной вид деятельности. При этом вы сможете обсудить в индивидуальном порядке стоимость заказа, и выбрать предложение, в наибольшей степени подходящее под ваши запросы. Чтобы заказать видео композитинг или создание роликов — вам достаточно создать собственный проект. Уже через несколько часов к вам поступят первые предложения от фрилансеров.

Частые вопросы о видеомонтажерах

Как найти работу по видеомонтажу?

Заказы на фриланс для видеомонтажеров есть в категории Видеомонтаж.

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Владислав П.
Владислав П. 
23 года, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 14 часов назад
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$10 / час
от $5
1
3 балла

УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА / Вы будете довольны нашим сотрудничеством!

  • Промо школа дронов SAM FPV
  • Анимация лого рукопожатие
  • Анимация рекламы отдыха
  • Реклама гастролей оркестра "Lords of the Sound"
  • Reels в Instagram
adobe photoshop
Артур Статник
28 лет, Молдова
5 лет в сервисе
Был онлайн 3 часа назад
Заказать
$10 / час
от $10
2
2 балла

Монтаж любого уровня сложности

  • Видео для PROTEIN VITAMIN
ролик для сайтасоздание рекламного ролика
Александр Ц.
37 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 57 минут назад
18 отзывов1 новый
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$5 / час
от $5
3
2 балла

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Лучший фрилансер
— Лучший разработчик презентаций ноября '23
Лучший фрилансер
— Лучший дизайнер логотипов ноября '23
Показать еще 1
Оксана Куна
46 лет, Украина
3 года в сервисе
Была онлайн 13 часов назад
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$10 / час
от $10
4

Быстро,качественно и не дорого смонтирую красивое видео или слайд шоу с учётом всех Ваших предпочтений и пожеланий

  • Рекламный ролик акционных скидок
  • Видеопоздравление с Новым годом
  • Золотое лого
  • Логотип 3D
  • Поздравительная видеооткрытка
Владимир Мокряк
19 лет, Украина
9 месяцев в сервисе
Был онлайн 15 часов назад
18 отзывов1 новый
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$10 / час
от $5
5
5 баллов

Монтажёр с опытом чуть больше года. Сделаю вашу работу качественно, со вкусом и быстро.

  • all about training
  • 3D CAMERA ANIMATION (A quick overview of my new skills)
  • DYNAMIC OPENER
  • 30 MIN WALKING FOR WEIGHT LOSS
  • Слайд-шоу Красивый мир
Лучший фрилансер
— Лучший видеомонтажер ноября '23
Вячеслав Грязюк
24 года, Украина
6 месяцев в сервисе
Был онлайн 4 недели назад
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$7 / час
от $10
6
3 балла
  • Анимация логотипа
Дмитрий Покидин
37 лет, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$10 / час
от $10
7
2 балла

Видеосъемка и монтаж любой сложности

  • Reels
  • Съёмка и монтаж ролика красок элемент
  • Видео для приложения D-Fitness - Personal Workout
  • Видео монтаж, видеосъемка
Никита К.
Никита К. 
20 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$12 / час
от $12
8

Уже два года радую заказчиков качественными и стильными работами, сделанными в срок и с учетом всех пожеланий!

  • ШОУРИЛ
  • Пример трекинга объектов
  • Instagram Reels
  • Репортажный ролик про недвижимость
  • История в инст
Алимжан А.
Алимжан А. 
22 года, Казахстан
1 год в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$8 / час
от $10
9

Я специализированный видеомонтажер с 7 летним стажем. Учился в университете искусств на профессию режисеера кино. Работал в кино и ТВ проектах.

  • Монтаж Подкаста
  • Монтаж Фильмов и ТВ проектов
  • Видео Портфолио
Світлана Ч.
54 года, Украина
5 месяцев в сервисе
Была онлайн 16 часов назад
4 отзыва2 новых
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$10 / час
от $3
10

Зйомка відеовідгуків, озвучення текстів.Съемка видеоотзывов и создание видеоконтента и озвучивание текстов.

Лучший фрилансер
— Лучший видеомонтажер ноября '23
записать видео отзыв
Виталий Р.
38 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$8 / час
от $5
11
  • Видеоотчёт о покупке снайперского оружия
  • Поездка с гуманитарной помощью в Изюм и Лиман (съёмка, монтаж)
  • Один день из жизни волонтёров (съёмка, монтаж)
  • Промо Людвигу Быстроновскому (режиссура, монтаж)
  • Обзор оконной компании (текст, съёмка, монтаж)
Дмитрий М.
40 лет, Аргентина
9 лет в сервисе
Был онлайн 4 дня назад
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$15 / час
от $15
12
  • Рекламный ролик - полиграфия
логотип для сайталоготип для компанииразработка фирменного стиля+7
Даниил Литвинов
18 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$10 / час
от $30
13
  • Рекламное видео про нейросеть
  • Рекламное видео для приложения
  • Видео для агентства "Prospega"
  • Рекламное видео для агентства "Prospega"
adobe after effects
Артем С.
Артем С. 
19 лет, Украина
8 месяцев в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$10 / час
от $3
14
  • EDIT
  • EDIT2
  • EDIT3
  • EDIT4
  • EDIT5
Олександр Барабанов
20 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 5 дней назад
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$10 / час
от $10
15

Делаю всё в кратчайшие сроки, свободный график и низкая цена на работу.

  • Превью к вечеринке
adobe after effects
Константин К.
Константин К. 
38 лет, Украина
11 месяцев в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$10 / час
от $1
16

Нелинейный монтаж видео, постобработка, создание визуальных эффектов.

  • Реклама для Facebook и Instagram
  • Audio Spectrum Visualizer
  • Замена/удаление заднего фона
  • Promo video
  • Promo video
Дмитрий С.
Дмитрий С. 
26 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$5 / час
от $5
17

Монтаж видео в Adobe Premiere Pro

python
Владислав Посполіта
16 лет, Украина
3 месяца в сервисе
Был онлайн 5 дней назад
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$5 / час
от $5
18
Євгеній Д.
23 года, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$5 / час
от $5
19

сделаю работу качественно , и быстро , 3 года опыта работы в различных компаниях

Максим Нестеренко
20 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 9 месяцев назад
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от $10
20

Робота буде виконана вчасно та якісно

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