Motion Designer/Graphic Design
Здравствуйте. Меня зовут Константин. Я моушн-дизайнер.
Я помогаю клиентам представлять товары или услуги в YouTube, социальных сетях, сайтах. Для этого я создаю анимированное видео, логотип, редактирую видео, редактирую шаблон After Effects и слайд-шоу, которые привлекают внимание.
Придумываю сценарий и дизайн, типографику, звук и анимацию. Я постоянно слежу за тенденциями в моушн-дизайне, чтобы видео имело современный и качественный вид.
Ко мне обращаются клиенты, для которых важно получить интересный и привлекательный контент.
Для работы я использую After Effects, Premiere Pro, Illustrator, Photoshop, Figma, 3ds Max.
Отвечу на ваше сообщение
E-mail: [email protected]
Telegram: @konstantin_kvl
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Преобразование 2D фото в 3D анимацию5 просмотров
- Gif анимация2 просмотра
- Facebook ads5 просмотров
- Реклама для Facebook и Instagramнет просмотров
- Реклама для Instagramнет просмотров
- Intro1 просмотр
- Promo video25 просмотров
- Promo video19 просмотров
- Текстовая анимация9 просмотров
- Замена/удаление заднего фона16 просмотров
- Шейповая анимация в Adobe After Effects16 просмотров
- Дизайн мобильного приложения (Figma)18 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 месяца назад
Приємно вражена рівнем комунікації та увагою Константина до деталей. Мені не довелося вносити правок. Спеціаліст, котрий чудово відчуває, яким має бути кінцевий результат і працює над цим з повною віддачею.
Ответный отзыв
Усі питання було вирішено оперативно, жодних проблем із комунікацією. Буду розраховувати на подальшу співпрацю. Рекомендую замовника!!!
$40
10 баллов
10 месяцев назад
Работа выполнена в срок и на отлично! Все мои хотелки реализованы на 100% даже лучше, чем я ожидал. Рекомендую
Ответный отзыв
Могу смело сказать, что Дмитрий — образцовый клиент. Легко общаться и интересно работать.