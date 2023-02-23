Konstantin_dsr

Константин Konstantin_dsr

 
38 летУкраина/Запорожье
год на фриланс-бирже
Был
час назад
Motion Designer/Graphic Design

Здравствуйте. Меня зовут Константин. Я моушн-дизайнер.

Я помогаю клиентам представлять товары или услуги в YouTube, социальных сетях, сайтах. Для этого я создаю анимированное видео, логотип, редактирую видео, редактирую шаблон After Effects и слайд-шоу, которые привлекают внимание.

Придумываю сценарий и дизайн, типографику, звук и анимацию. Я постоянно слежу за тенденциями в моушн-дизайне, чтобы видео имело современный и качественный вид.

Ко мне обращаются клиенты, для которых важно получить интересный и привлекательный контент.

Для работы я использую After Effects, Premiere Pro, Illustrator, Photoshop, Figma, 3ds Max.

Отвечу на ваше сообщение

E-mail: [email protected]

Telegram: @konstantin_kvl

FigmaIllustrator3ds MaxPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$10
10 баллов
3 месяца назад
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Приємно вражена рівнем комунікації та увагою Константина до деталей. Мені не довелося вносити правок. Спеціаліст, котрий чудово відчуває, яким має бути кінцевий результат і працює над цим з повною віддачею.
Усі питання було вирішено оперативно, жодних проблем із комунікацією. Буду розраховувати на подальшу співпрацю. Рекомендую замовника!!!
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D1man91
32 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$40
10 баллов
10 месяцев назад
Графическая анимация текста в коротких роликах
Работа выполнена в срок и на отлично! Все мои хотелки реализованы на 100% даже лучше, чем я ожидал. Рекомендую
Могу смело сказать, что Дмитрий — образцовый клиент. Легко общаться и интересно работать.
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