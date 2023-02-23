Motion Designer/Graphic Design

Здравствуйте. Меня зовут Константин. Я моушн-дизайнер.

Я помогаю клиентам представлять товары или услуги в YouTube, социальных сетях, сайтах. Для этого я создаю анимированное видео, логотип, редактирую видео, редактирую шаблон After Effects и слайд-шоу, которые привлекают внимание.

Придумываю сценарий и дизайн, типографику, звук и анимацию. Я постоянно слежу за тенденциями в моушн-дизайне, чтобы видео имело современный и качественный вид.

Ко мне обращаются клиенты, для которых важно получить интересный и привлекательный контент.

Для работы я использую After Effects, Premiere Pro, Illustrator, Photoshop, Figma, 3ds Max.

Отвечу на ваше сообщение

E-mail: [email protected]

Telegram: @konstantin_kvl