D1man91

Дмитрий D1man91

 
32 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Монтаж 5 коротких видео-роликов

    Здравствуйте! Хотелось бы попросить Вас сделать монтаж 5 видео-роликов. Вся работа заключается в том, чтобы сделать вставки из надписей в готовый ролик. Хронометраж я укажу. Средняя длительность каждого ролика около полутора минут. Выполнить нужно в первой ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Монтаж 5 видео-роликов

    Здравствуйте! Хотелось бы попросить Вас сделать монтаж 5 видео-роликов. Вся работа заключается в том, чтобы сделать вставки из надписей в готовый ролик. Хронометраж я укажу. Средняя длительность каждого ролика около полутора минут. Выполнить нужно в первой ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Konstantin_dsr
Константин 
38 летУкраина
год в сервисе
Был
2 часа назад
$40
10 баллов
год назад
Графическая анимация текста в коротких роликах
Могу смело сказать, что Дмитрий — образцовый клиент. Легко общаться и интересно работать.
Работа выполнена в срок и на отлично! Все мои хотелки реализованы на 100% даже лучше, чем я ожидал. Рекомендую
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