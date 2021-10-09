Короткие обучающие ролики по иностранному языку. Необходимо добавить анимированный текст и некоторые графические эффекты. В прикрепленном файле пример работы.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Анимация1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Ищем монтажера для анимации персонажей. Предпочтительно в after effects. Подробности и пример покажу в личном сообщенииАнимация10 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Хотелось бы попросить Вас сделать монтаж 5 видео-роликов. Вся работа заключается в том, чтобы сделать вставки из надписей в готовый ролик. Хронометраж я укажу. Средняя длительность каждого ролика около полутора минут. Выполнить нужно в первой ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Хотелось бы попросить Вас сделать монтаж 5 видео-роликов. Вся работа заключается в том, чтобы сделать вставки из надписей в готовый ролик. Хронометраж я укажу. Средняя длительность каждого ролика около полутора минут. Выполнить нужно в первой ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт2 года назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
год назад
Могу смело сказать, что Дмитрий — образцовый клиент. Легко общаться и интересно работать.
Ответный отзыв
Работа выполнена в срок и на отлично! Все мои хотелки реализованы на 100% даже лучше, чем я ожидал. Рекомендую