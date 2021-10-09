Здравствуйте! Хотелось бы попросить Вас сделать монтаж 5 видео-роликов. Вся работа заключается в том, чтобы сделать вставки из надписей в готовый ролик. Хронометраж я укажу. Средняя длительность каждого ролика около полутора минут. Выполнить нужно в первой ...