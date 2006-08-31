Car Reels
Видеомонтаж
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Краткое описание:
Творческий проект для оттачивания навыков работы с эффектами.
Завершено за 1 неделю.
Техническая информация:
Исходники от @sutraedits
Выполнена в After Effects(100%) с использованием плагинов:
BCC Sapphire
BCC Continuum
Maxon Universe