Car Reels

Видеомонтаж
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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Краткое описание:

  • Творческий проект для оттачивания навыков работы с эффектами.

  • Завершено за 1 неделю.

Техническая информация:

  • Исходники от @sutraedits

  • Выполнена в After Effects(100%) с использованием плагинов:

  • BCC Sapphire

  • BCC Continuum

  • Maxon Universe